Новосибирец отсудил у «Леруа Мерлен» больше миллиона за незаконное увольнение

Мужчину также восстановили в должности

Мужчину по суду восстановили в должности
Мужчину по суду восстановили в должности


Житель Новосибирска Алексей Шадрин отсудил более 1,3 миллиона у компании «Леруа Мерлен» за незаконное увольнение, но уже больше месяца он не может получить свои деньги.


Шадрин проработал меньше года в новосибирском магазине «Леруа Мерлен» на улице Фабричной на должности руководителя торгового сектора, но в марте 2018 новосибрцу выписали 5 дисциплинарных взысканий и уволили по статье. По словам уволенного сотрудника, такое решение приняла директор магазина после того, как он отказался подписывать соглашение об уменьшении зарплаты. 


— Руководство магазина начало сокращать заработные платы на 30%. Некоторые ребята подписывали соглашения, я не согласен был с этим. <...> Директор магазина сказала мне: «Если ты не хочешь подписывать соглашение, я уволю тебя по статье» <...>. И компания «Леруа Мерлен» буквально за 21 день сформировала 5 дисциплинарных взысканий, уволила меня по статье, — рассказал Алексей Шадрин. 


По его словам, после увольнения он обратился в Железнодорожный суд Новосибирска, но выиграть дело ему не удалось, и он подал апелляцию в Новосибирский областной суд, по решению которого были отменены дисциплинарные взыскания. Суд обязал «Леруа Мерлен» выплатить Шадрину более 1,3 миллиона рублей за 8 месяцев временного прогула и восстановить его в должности. 


— Суд был 16 апреля. Это был второй суд после апелляции в районном суде, это был областной суд. Суд восстановил. Но до сих пор «Леруа Мерлен», даже имея исполнительный лист при себе, категорически не исполняет решение. Там моральный вред — 30 тысяч рублей, и мы должны дополнительно подать на судебные издержки, которые тоже были не маленькие <...>. Деньги на мой расчётный счёт так и не пришли, — сообщил Шадрин. 


Все 8 месяцев, пока шли судебные разбирательства, Алексей Шадрин не работал. Он рассказал, что его восстановили в должности только через месяц после решения суда — 17 мая, но так и не вышел на работу по состоянию здоровью. 


— Только через месяц после решения суда пришло какое-то непонятное сообщение о том, что я восстановлен в должности.<...> Я 10 лет не знал, что такое больничный, но тут, видимо, стресс, они меня восстановили, прислали документы, после больничного я выйду на работу, — рассказал новосибирец.


Алексей Шадрин месяц ждал, когда компания «Леруа Мерлен» выплатит деньги по решению суда. Но, так и не получив их в течение 30 дней, по совету юриста он самостоятельно обратился в банк. Шадрин написал заявление, чтобы банк начал процедуру взыскания денег с компании.


— Почему я именно в банк пошёл? Сотрудники банка в праве такие документы принимать, они уже сами связываются с работодателем и решают этот вопрос <....>. Но сейчас мне придется ещё 15 дней ждать, — рассказал Шадрин.


Как пояснили корреспонденту НГС в компании «Леруа Мерлен», Алексей Шадрин был уволен по статье 81 Трудового Кодекса РФ «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя». 


— За неоднократные нарушения правила внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и нарушение должностной инструкции (чему есть документальные подтверждения) сотрудник был уволен 13.07.2018, — сообщили в «Леруа Мерлен». 


В компании также уточнили, что «Леруа Мерлен» не согласен с решением областного суда и сейчас готовит кассационную жалобу.


В компании также есть информация, что за получением компенсации по решению суда несколько дней назад Шадрин обратился в банк.


— Поэтому оплата будет осуществлена без вовлечения компании, согласно правилам и процедурам банка и законодательства в ближайшее время. Уведомление от банка о получении исполнительного листа от господина Шадрина пришло в компанию 23.05, — добавили в компании. 


В апреле в подобной ситуации оказалась врач Мария Соболева. Её сократили с должности заведующей платным отделением поликлиники № 9. Новосибирский областной суд признал незаконным сокращение и вынес решение о восстановлении врача, но на рабочее место её так и не вернули

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