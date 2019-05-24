По случаю «Дня бычка» в Новосибирске пожарили яичницу из 300 яиц
Яйца привезли из Барабинска, а сковороду — из Испании
В новосибирском ресторане «Жить хорошо» приготовили яичницу из 300 яиц. Поводом послужило празднование очередного гастрономического праздника — «Дня бычка».
Как рассказал совладелец и руководитель «Жить Хорошо» Даниил Прицкау, идея испечь большую яичницу родилась после того, как в ресторанной компании (в которую входит «Жить хорошо») появилась большая (115 см в диаметре) испанская сковорода для приготовления паэльи. Яйца привез из Барабинского района Новосибирской области фермер и общественный деятель Константин Терещенко. Он же является автором идеи и организатором серии гастрономических праздников «День пеляди», «День кролика», «День бычка» и т. д.
По словам Прицкау, в заведении перебрали много вариантов блюд из яиц (включая сложные вроде французского омлета Пуляр), но остановились на традиционной яичнице с салом, томатами и зеленью. Для приготовления потребовались усилия двоих человек — одному удержать гастроемкость с уже разбитыми яйцами было сложно. В качестве зелени была использована продукция нвоосибирской инновационной компании iFarm из Академгородка. После приготовления яичницу просто разделили между посетителями.
Рестораторы регулярно используют приготовление блюд большого размера для привлечения внимания публики. Тот же Прицкау готовил большую паэлью на день рожденья своего другого ресторана, New Mexico. А в баре Please don't Stick в 2017 году сделали 300-килограммовый молочный коктейль.