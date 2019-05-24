По случаю «Дня бычка» в Новосибирске пожарили яичницу из 300 яиц

Яйца привезли из Барабинска, а сковороду — из Испании

Диаметр сковороды — 115 см
Диаметр сковороды — 115 см



В новосибирском ресторане «Жить хорошо» приготовили яичницу из 300 яиц. Поводом послужило празднование очередного гастрономического праздника — «Дня бычка».


Как рассказал совладелец и руководитель «Жить Хорошо» Даниил Прицкау, идея испечь большую яичницу родилась после того, как в ресторанной компании (в которую входит «Жить хорошо») появилась большая (115 см в диаметре) испанская сковорода для приготовления паэльи. Яйца привез из Барабинского района Новосибирской области фермер и общественный деятель Константин Терещенко. Он же является автором идеи и организатором серии гастрономических праздников «День пеляди», «День кролика», «День бычка» и т. д.


Разбитые яйца пришлось вливать двумя партиями
Разбитые яйца пришлось вливать двумя партиями



По словам Прицкау, в заведении перебрали много вариантов блюд из яиц (включая сложные вроде французского омлета Пуляр), но остановились на традиционной яичнице с салом, томатами и зеленью. Для приготовления потребовались усилия двоих человек — одному удержать гастроемкость с уже разбитыми яйцами было сложно. В качестве зелени была использована продукция нвоосибирской инновационной компании iFarm из Академгородка. После приготовления яичницу просто разделили между посетителями.


Яичницу раздали гостям в качестве бонуса
Яичницу раздали гостям в качестве бонуса


Рестораторы регулярно используют приготовление блюд большого размера для привлечения внимания публики. Тот же Прицкау готовил большую паэлью на день рожденья своего другого ресторана, New Mexico. А в баре Please don't Stick в 2017 году сделали 300-килограммовый молочный коктейль.

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