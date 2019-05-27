Достали заначки: новосибирцы за месяц купили 3 роскошных «Бентли» и «Ламборгини» по 13–17 миллионов

Bentley Continental GT стоит от 13 миллионов





В апреле 2019 года российский рынок новых автомобилей сегмента Luxury вырос на 12,4% и составил 172 машины, а в Новосибирской области продано 3 таких авто.





«В апреле в Новосибирской области было приобретено 3 люксовых автомобиля — Bentley Continental GT, Lamborghini Huracan, Lamborghini Urus», — уточнила НГС специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат» Виктория Лобода.





Стоимость Bentley Continental GT стартует от 13 миллионов рублей, Lamborghini Huracan стоит от 17 миллионов, Lamborghini Urus — от 16 миллионов.





Больше всего люксовых машин традиционно продается в Москве — 87 штук в апреле. В Подмосковье купили 22 роскошных авто, в Санкт-Петербурге — 20, в Краснодарском крае — 8, в Свердловской и Ростовской областях — по 4.





Лидером по моделям является Mercedes-Benz Maybach S-Class (доля 30%), за ним идут Bentley, Lamborgini, Rolls-Royce и Maserati. В конце списка расположились Ferrari и Aston Martin.





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