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Происшествия

Три машины вылетели на тротуар после аварии на Троллейной

На месте работают сотрудники ГИБДД

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Два автомобиля вылетели на тротуар 

Фото: vk.com/act54 

Сегодня, 24 мая, около ТЦ «Континент» на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска три иномарки вылетели на тротуар — на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. 

Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица Ирина Ермакова. По её словам, в аварии участвовали три автомобиля. 

«Видели 3 машины, как мы поняли. Скорая и милиция на тот момент только подъехали», — рассказала Ермакова. 

У автомобиля Lexus повреждён бампер 

Фото: vk.com/act54

После публикации новости, аварию прокомментировала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская. По её словам, в аварии пострадали два человека. 

«Характер полученных травм и кто это из участников дорожного движения уточняется», — сообщила Анна Варновская. 

22 мая в Ленинском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — авария произошла на том же месте, где утром машины снесли дорожный знак.

Анастасия Нефёдова 
Фото из группы «ВКонтакте» «АСТ-54»

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Анастасия Нефёдова

ТЕГИ

ДТПавария в Ленинском районеулица Троллейная

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КОММЕНТАРИИ (5)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
24 мая 2019 в 18:22

Троллейная - это левый берег, а там часто аварии.

местный
24 мая 2019 в 18:31

Что меня больше всего удивило в этой аварии, так это то, что на Троллейной нашелся тротуар. Если бы не авария, то не знали бы о нем.

не видел
24 мая 2019 в 18:27

так 3 или 2 ???