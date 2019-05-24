Три машины вылетели на тротуар после аварии на Троллейной

Сегодня, 24 мая, около ТЦ «Континент» на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска три иномарки вылетели на тротуар — на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица Ирина Ермакова. По её словам, в аварии участвовали три автомобиля.

«Видели 3 машины, как мы поняли. Скорая и милиция на тот момент только подъехали», — рассказала Ермакова.

