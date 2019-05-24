Три машины вылетели на тротуар после аварии на Троллейной

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На месте работают сотрудники ГИБДД
Два автомобиля вылетели на тротуар
Сегодня, 24 мая, около ТЦ «Континент» на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска три иномарки вылетели на тротуар — на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица Ирина Ермакова. По её словам, в аварии участвовали три автомобиля.
«Видели 3 машины, как мы поняли. Скорая и милиция на тот момент только подъехали», — рассказала Ермакова.
После публикации новости, аварию прокомментировала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская. По её словам, в аварии пострадали два человека.
«Характер полученных травм и кто это из участников дорожного движения уточняется», — сообщила Анна Варновская.
22 мая в Ленинском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — авария произошла на том же месте, где утром машины снесли дорожный знак.
Анастасия Нефёдова
Фото из группы «ВКонтакте» «АСТ-54»
Что меня больше всего удивило в этой аварии, так это то, что на Троллейной нашелся тротуар. Если бы не авария, то не знали бы о нем.