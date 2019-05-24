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usd 64.49
eur 71.84
Весна

Вслед за жарой в Новосибирск придёт шквалистый ветер

После субботнего тепла погода резко испортится

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В выходные в город придёт шквалистый ветер

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские спасатели предупредили о шквалистом ветре, который придёт в выходные в город.

В ближайшие выходные, 25–26 мая, в регионе ожидается ветреная погода с порывами до 23 метров в секунду, сообщили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области.

По данным Западно-Сибирского УГМС, уже в воскресенье ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду. Днём 26 мая в городе ожидается небольшой дождь и гроза. 

Сегодня новосибирские синоптики обнародовали прогноз на ближайшие трое суток: в субботу температура в городе повысится до +25 градусов, но затем вновь начнёт падать.

Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова

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КОММЕНТАРИИ (9)

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24 мая 2019 в 19:25

РезкА погоды?

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
24 мая 2019 в 19:16

Уже пришла в ЧОП телефонограмма. Предупредил своих подчиненных. Выдал плащи на случай дождя.

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NataLka
24 мая 2019 в 19:28

Я сёдни пью!!!