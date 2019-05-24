Вслед за жарой в Новосибирск придёт шквалистый ветер

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После субботнего тепла погода резко испортится
В выходные в город придёт шквалистый ветер
Новосибирские спасатели предупредили о шквалистом ветре, который придёт в выходные в город.
В ближайшие выходные, 25–26 мая, в регионе ожидается ветреная погода с порывами до 23 метров в секунду, сообщили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области.
По данным Западно-Сибирского УГМС, уже в воскресенье ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду. Днём 26 мая в городе ожидается небольшой дождь и гроза.
Сегодня новосибирские синоптики обнародовали прогноз на ближайшие трое суток: в субботу температура в городе повысится до +25 градусов, но затем вновь начнёт падать.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова