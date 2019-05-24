Новосибирцы стали встречать диких уток с утятами по всему городу

Утка бросила этих утят, испугавшись людей





Новосибирцы пытаются спасать уток с утятами, которых в последние несколько дней можно очень часто встретить в городе.





«За сегодня больше семи обращений в Новосибирске. Они буквально со всего города, где в радиусе 2–3 километров есть какие-то пруды, ручьи. Также очень много звонков с пригородных поселков», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр Центра реабилитации диких животных Яна Розман.







По её словам, горожане стараются спасти птиц, поймав их, хотя на самом деле такая помощь птицам не требуется. Лучше всего — просто пройти мимо, объясняют волонтёры.





НГС публикует карту, где чаще всего встречаются утки с утятами.





Уток видели в Ленинском и Октябрьском районах и на ОбьГЭСе





«Утки не всегда выводят утят на водоёмах. Очень часто это происходит далеко от них. Утка нашла укромное место — высокую траву, место между гаражей — и там выводит птенцов. Потом она ведёт их к воде, чтобы там учить дальше. Так как мама может летать, а дети не могут, то ведёт она их пешком. И вот именно их и замечают люди в городе. Подбегают к утятам и пытаются их спасти. Утка этого не понимает, она видит угрозу», — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.





Утки обычно пугаются людей, бросают утят и улетают. А выпускать подобранных птенцов на водоёмах к «приемным родителям-уткам» потом приходится волонтерам.







«Лучше всего, если увидел утку с выводком, остановись и дай им пройти. Не нужно их трогать, лучше вообще никак не беспокоить. Утка знает, куда идет и зачем», — добавили в центре.











Заботами о потомстве сейчас заняты не только утки. Недавно на улицах Новосибирска стало значительно меньше воробьев.

