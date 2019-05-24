Налетай, пока дёшево: цены на полисы ОСАГО неожиданно пошли вниз

Средняя стоимость страхового полиса ОСАГО по России снизилась с начала 2019 года, подсчитали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Это произошло вопреки ожиданиям роста цен на автостраховку, поскольку реформа ОСАГО предполагала увеличение верхней границы тарифного коридора.

По данным РСА, за январь-апрель средняя стоимость полиса составила 5411 рублей, это на 290 рублей меньше (–5,1%), чем в прошлом году, когда полис стоил 5701 рубль.

Стоимость полиса может отличаться в разных страховых компаниях, поскольку сейчас страховщики могут сами корректировать базовый тариф. Например, в компании «Согласие» этот тариф составляет 4118 рублей, а средняя цена полиса по Новосибирску — 5400 рублей.