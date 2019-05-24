Налетай, пока дёшево: цены на полисы ОСАГО неожиданно пошли вниз

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Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 290 рублей
Полисы ОСАГО подешевели на 290 рублей
Средняя стоимость страхового полиса ОСАГО по России снизилась с начала 2019 года, подсчитали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Это произошло вопреки ожиданиям роста цен на автостраховку, поскольку реформа ОСАГО предполагала увеличение верхней границы тарифного коридора.
По данным РСА, за январь-апрель средняя стоимость полиса составила 5411 рублей, это на 290 рублей меньше (–5,1%), чем в прошлом году, когда полис стоил 5701 рубль.
Стоимость полиса может отличаться в разных страховых компаниях, поскольку сейчас страховщики могут сами корректировать базовый тариф. Например, в компании «Согласие» этот тариф составляет 4118 рублей, а средняя цена полиса по Новосибирску — 5400 рублей.
«С января изменились коэффициенты по возрасту-стажу водителей (снизились для опытных водителей и немного выросли для молодых). Этот фактор положительно повлиял на уровень тарифов для хороших водителей со стажем. Кроме того, произошло "перетекание" клиентов из сегментов с повышенной премией в сегменты со сниженной премией (выбор страховой компании, которая понизила тариф, или исключение из списка допущенных водителя с увеличившимся коэффициентом за возраст-стаж)», — объясняет НГС причины снижения цен Андрей Ковалев, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие».
Напомним, с 9 января 2019 года вступили в силу новые правила расчета стоимости полиса ОСАГО. Базовый тарифный коридор поменял параметры: c 3432–4118 рублей до 2746–4942 рубля. Вместо 4 коэффициентов за возраст и стаж водителя появилось 58. Пожилые и опытные водители получили большие скидки на полис, а для совсем молодых и неопытных страховка стала дороже.
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Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой