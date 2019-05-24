24 мая пятница
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 7/10
usd 64.49
eur 71.84
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 7/10
usd 64.49
eur 71.84
Авто

Налетай, пока дёшево: цены на полисы ОСАГО неожиданно пошли вниз

Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 290 рублей

Поделиться

528
6 Обсудить

Все новости

Все новости

Полисы ОСАГО подешевели на 290 рублей

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Средняя стоимость страхового полиса ОСАГО по России снизилась с начала 2019 года, подсчитали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Это произошло вопреки ожиданиям роста цен на автостраховку, поскольку реформа ОСАГО предполагала увеличение верхней границы тарифного коридора. 

По данным РСА, за январь-апрель средняя стоимость полиса составила 5411 рублей, это на 290 рублей меньше (–5,1%), чем в прошлом году, когда полис стоил 5701 рубль. 

Стоимость полиса может отличаться в разных страховых компаниях, поскольку сейчас страховщики могут сами корректировать базовый тариф. Например, в компании «Согласие» этот тариф составляет 4118 рублей, а средняя цена полиса по Новосибирску — 5400 рублей. 

«С января изменились коэффициенты по возрасту-стажу водителей (снизились для опытных водителей и немного выросли для молодых). Этот фактор положительно повлиял на уровень тарифов для хороших водителей со стажем. Кроме того, произошло "перетекание" клиентов из сегментов с повышенной премией в сегменты со сниженной премией (выбор страховой компании, которая понизила тариф, или исключение из списка допущенных водителя с увеличившимся коэффициентом за возраст-стаж)», — объясняет НГС причины снижения цен Андрей Ковалев, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие».

Напомним, с 9 января 2019 года вступили в силу новые правила расчета стоимости полиса ОСАГО. Базовый тарифный коридор поменял параметры: c 3432–4118 рублей до 2746–4942 рубля. Вместо 4 коэффициентов за возраст и стаж водителя появилось 58. Пожилые и опытные водители получили большие скидки на полис, а для совсем молодых и неопытных страховка стала дороже. 

Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте про бойню возле «МЕГИ»: врезался в Lexus LX и сразу виноват (видео)

Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Косенко

ТЕГИ

ОСАГОстраховка

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (6)

Чыр Помойкин
24 мая 2019 в 18:00

Робяты, а чо такое полисы асаги? Ента чо за такое?

elka
24 мая 2019 в 18:04

Куплю обязательно.

Qwerty
24 мая 2019 в 18:00

Зато у кого стаж менее 3 лет ищите 18 рублей...