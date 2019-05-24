«Потом как-нибудь скажем»: Мединский отказался отвечать на вопрос о пентхаусе жены за 200 миллионов

Корреспонденту НГС не дали до конца задать вопрос об обвинениях Навального в адрес министра

Сегодня же Владимир Мединский подарил новосибирским школам 16 пианино





Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.





Корреспонденту НГС не дали закончить вопрос о ролике оппозиционера Алексея Навального, прервав его.





«Я не хочу это комментировать. Потом как-нибудь всё скажем», — сказал Владимир Мединский.





Накануне Фонд борьбы с коррупцией опубликовал видео о состоянии семьи министра культуры РФ. В ролике оппозиционер Алексей Навальный заявил, что у жены Владимира Мединского есть двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей, который супруги Мединские себе позволить не могут, исходя из задекларированных доходов.