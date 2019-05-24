Фото: на улице в Дзержинском районе гуляет чёрная лиса

Чернобурая лиса никого не боится и свободно ходит по Чемпионской





Жители улицы Чемпионской заметили чёрнобурую лису — животное гуляет в этой части Дзержинского района Новосибирска третий день.





«Она никого не боится: ни собак, никого. Все боятся, что она может укусить, она всё-таки не домашнее животное», — рассказала корреспонденту НГС старшая одного из домов на Чемпионской Ирина Петрова.





Жители заметили животное три дня назад и стали сбрасывать фотографии в общий уличный чат в WhatsApp. В чате нашёлся мужчина, который написал, что это домашняя лиса его знакомого и животное привито. Он скинул в общий чат номер владельца лисы, но дозвониться по нему у участников чата получилось не сразу.





В итоге одна из жительниц связалась с хозяином зверя, а потом сообщила Ирине Петровой, что владелец лисы попросил местных жителей по возможности поймать лису и сообщить ему об этом.





На момент публикации телефон хозяина лисы был недоступен.





Сейчас лиса свободно перемещается по территории, заходит на разные участки. Самостоятельно очевидцы ловить её боятся, предполагают, что придётся вызывать отлов.







Жители наблюдают за животным уже три дня



