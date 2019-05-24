ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге

Последний раз Россия принимала главный хоккейный турнир в 2016 году

Посмотрим, смогут ли наши хоккеисты выступить на домашнем турнире лучше, чем в 2016 году
Посмотрим, смогут ли наши хоккеисты выступить на домашнем турнире лучше, чем в 2016 году


В Братиславе прошел конгресс Международной федерации хоккея, итогом которого стало решение провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году в Петербурге. Конгресс также утвердил площадки для чемпионатов 2024 и 2025 годов — игры пройдут в Чехии, Швеции и Дании, сообщает ТАСС.


Ранее стало известно, что всё в том же 2023 году Россия примет молодёжный чемпионат по хоккею — игры пройдут в Новосибирске. Матчи «взрослого» турнира будут в СКК «Петербургский» и Ледовом дворце.


Чемпионаты мира по хоккею проходили в нашей стране семь раз: впервые игры приняли в 1957 году, последний раз — в 2016-м, тогда сборная России заняла третье место.


На проходящем сейчас чемпионате национальная команда держится молодцом: вчера хоккеисты обыграли сборную США и вышли в полуфинал. Как это было — смотрите в онлайне наших коллег NGS55.RU.

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