По Красному проспекту прошла тысяча школьников с иконами и буквами

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Новосибирские школы отметили День славянской письменности и культуры
Шествие прошло по тротуару вдоль Красного проспекта
В Новосибирске прошло Шествие буквиц — традиционный марш школьников, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В шествии приняли участие почти 1000 человек, но ради шествия улицы надолго не перекрывали, поскольку колонна шла преимущественно по тротуарам.
В 13:00 участники собрались в Первомайском сквере, выстроившись уже там в длинную колонну. Шествие буквиц — мероприятие для школьников.
Обязательным элементом шествия являются изображения букв кириллического алфавита. Кроме того, в колонне можно было видеть портреты русских писателей, иконы и просто украшения вроде венков и цветных лент.
Часть школьников пришла в национальных костюмах или просто в форме, которая отличалась от повседневной одежды. Например, на ученицах православной гимназии были длинные темно-синие платья с кружевными белыми воротниками.
В 13:10 по команде сотрудника полиции две поливальные машины перегородили на время улицу Горького, чтобы колонна могла её беспрепятственно перейти, не обращая внимания на светофор. По словам представителей мэрии, в шествии принимали участие порядка 1000 человек. Несмотря на такую массовость, перекрывать движение автотранспорта по Красному проспекту не стали, колонна прошла по тротуару, заставляя прохожих прижиматься к краю.
Впрочем, далеко шествие не ушло. Дойдя от Первомайского сквера до кинотеатра им. Маяковского, участники отчасти выстроились в нестройные колонны, отчасти разбрелись по территории перед зданием, где организаторы для них заготовили развлечения и игры.
За порядком следили молодые люди, одетые в форму, напоминающую сотрудников частных охранных агентств.
День славянской письменности и культуры отмечается в России с 1991 года и является более светским вариантом церковного праздника — Дня святых Кирилла и Мефодия. Поэтому кроме образовательных мероприятий его традиционно сопровождает крестный ход, который в этом году в Новосибирске пройдет 26 мая. Для этого на время будут закрыты для проезда несколько улиц.
Стас Соколов
Фото автора
Фотки просто огонь. Ну куда школьникам без оцепления из чувачков в форме --- без этого никак низзя.
P.S. Когда интересно вернутся к скрепам и начнут писать "Путинъ"?