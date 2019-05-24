По Красному проспекту прошла тысяча школьников с иконами и буквами

В Новосибирске прошло Шествие буквиц — традиционный марш школьников, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В шествии приняли участие почти 1000 человек, но ради шествия улицы надолго не перекрывали, поскольку колонна шла преимущественно по тротуарам.



В 13:00 участники собрались в Первомайском сквере, выстроившись уже там в длинную колонну. Шествие буквиц — мероприятие для школьников.

Обязательным элементом шествия являются изображения букв кириллического алфавита. Кроме того, в колонне можно было видеть портреты русских писателей, иконы и просто украшения вроде венков и цветных лент.

