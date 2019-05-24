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Город

По Красному проспекту прошла тысяча школьников с иконами и буквами

Новосибирские школы отметили День славянской письменности и культуры

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Шествие прошло по тротуару вдоль Красного проспекта

Фото: Стас Соколов / НГС

В Новосибирске прошло Шествие буквиц — традиционный марш школьников, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В шествии приняли участие почти 1000 человек, но ради шествия улицы надолго не перекрывали, поскольку колонна шла преимущественно по тротуарам.

В 13:00 участники собрались в Первомайском сквере, выстроившись уже там в длинную колонну. Шествие буквиц — мероприятие для школьников. 

Обязательным элементом шествия являются изображения букв кириллического алфавита. Кроме того, в колонне можно было видеть портреты русских писателей, иконы и просто украшения вроде венков и цветных лент.

За порядком присматривали подростки в форме охранников

Фото: Стас Соколов / НГС

Часть школьников пришла в национальных костюмах или просто в форме, которая отличалась от повседневной одежды. Например, на ученицах православной гимназии были длинные темно-синие платья с кружевными белыми воротниками.

В 13:10 по команде сотрудника полиции две поливальные машины перегородили на время улицу Горького, чтобы колонна могла её беспрепятственно перейти, не обращая внимания на светофор. По словам представителей мэрии, в шествии принимали участие порядка 1000 человек. Несмотря на такую массовость, перекрывать движение автотранспорта по Красному проспекту не стали, колонна прошла по тротуару, заставляя прохожих прижиматься к краю.

Спешивший с заказом курьер-велосипедист решил, что быстрее будет объехать колонну по параллельной улице

Фото: Стас Соколов / НГС

Впрочем, далеко шествие не ушло. Дойдя от Первомайского сквера до кинотеатра им. Маяковского, участники отчасти выстроились в нестройные колонны, отчасти разбрелись по территории перед зданием, где организаторы для них заготовили развлечения и игры. 

За порядком следили молодые люди, одетые в форму, напоминающую сотрудников частных охранных агентств.

Шествие завершилось у кинотеатра им. Маяковского 

Фото: Стас Соколов / НГС

День славянской письменности и культуры отмечается в России с 1991 года и является более светским вариантом церковного праздника — Дня святых Кирилла и Мефодия. Поэтому кроме образовательных мероприятий его традиционно сопровождает крестный ход, который в этом году в Новосибирске пройдет 26 мая. Для этого на время будут закрыты для проезда несколько улиц. 

Стас Соколов
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КОММЕНТАРИИ (36)

Qwerty
24 мая 2019 в 15:58

Принудиловка. Кому это шествие нужно?

Снуснумрик
24 мая 2019 в 16:00

Фотки просто огонь. Ну куда школьникам без оцепления из чувачков в форме --- без этого никак низзя.
P.S. Когда интересно вернутся к скрепам и начнут писать "Путинъ"?

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77AMG
24 мая 2019 в 15:53

ходите ходите школьники скоро Яндекс Еда ждет вас.