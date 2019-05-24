Министр культуры Мединский подарил новосибирским школам 16 пианино

Министр Мединский зашёл в областную библиотеку на Советской





Сегодня, 24 мая, в Новосибирск приехал министр культуры РФ Владимир Мединский — он вручил 16 школам области сертификаты на покупку пианино.







Большая часть музыкальных инструментов досталась городам и сёлам области. Так, 10 сертификатов были выданы музыкальным школам и школам искусств в области, а городским учебным заведениям досталось лишь 6 штук.







Владимир Мединский отметил, что последние 6 лет Министерство культуры России пытается сократить различие между регионами и Москвой.







«Интересно, но дело-то ведь не в этих бумажках в рамке, а в том, что мы действительно пытаемся по мере сил и [тратим] собственные средства бюджета министерства культуры <…> для того, чтобы сгладить диспропорцию финансирования, диспропорцию вообще в подходах между центром и регионами», — сказал Мединский.







По его словам, вся сфера культуры в стране ощущает нехватку денег, но особенно сильно это заметно во время поездок в регионы.







«Мне всегда казалось это странным.







У нас вся культура недофинансирована, всегда не хватает денег, но, когда видишь состояние культуры в регионе <…>, иногда становится обидно, что мы здесь мало уделяем [внимания].







Замкнулись в Москве, Петербурге. <…> Все последние годы мы пытаемся доказать, что мы министерство культуры не только Большого Мариинского театра», — заявил Владимир Мединский.







В начале декабря стало известно, что власти Новосибирской области дадут музыкальным школам 57 миллионов рублей на покупку инструментов и оборудования. Тогда директор одной из школ заявил, что этих денег мало — один рояль стоит 15 миллионов.