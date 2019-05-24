Главу транспортной компании посадили под арест из-за 70-миллионных долгов по зарплате

Генеральный директор «РАТЭК» Сергей Цыплаков попал под два уголовных дела

РАТЭК занимается грузоперевозками уже 20 лет — её генеральный директор Сергей Цыплаков сейчас под домашним арестом
РАТЭК занимается грузоперевозками уже 20 лет — её генеральный директор Сергей Цыплаков сейчас под домашним арестом


В Новосибирске суд поместил под домашний арест генерального директора крупной транспортной компании ООО «РАТЭК» Сергея Цыплакова, в отношении него возбуждены уголовные дела по двух статьям.

«Была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Евгений Громов.


По его словам, вопрос о мере пресечения для руководителя ООО «РАТЭК» рассмотрел 23 мая Центральный районный суд.


Как сообщил Евгений Громов, Сергею Цыплакову предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса — о злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплаты. В частности, по версии следствия, Цыплаков в 2018 года задолжал 1819 работникам предприятия зарплату на общую сумму 72 миллиона рублей.


Также ранее в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на результаты прокурорской проверки сообщали о том, что в 2016–2018 годах Сергей Цыплаков незаконно получил в подотчёт деньги ООО «РАТЭК» на общую сумму больше 30 миллионов рублей и потратил их.


Это, по версии следствия, стало одной из причин того, что в компании стали накапливаться долги по зарплате, пояснил Евгений Громов.


Он уточнил, что следователи ходатайствовали о том, чтобы суд взял Сергея Цыплакова под стражу. При этом прокуратура настаивала на более мягкой мере пресечения для обвиняемого, поскольку он не избегал встреч со следователем и приходил к нему по всем вызовам.


В итоге суд принял решение о домашнем аресте для гендиректора ООО «РАТЭК».


«Вопрос <…> в том, чтобы он не создавал препятствий к расследованию, а именно: не уничтожал те вещественные доказательства, которые имеют место быть, не общался с иными сотрудниками организации, то есть свидетелями, потерпевшими и т. д. и т. д. С целью ограничить именно данные действия обвиняемого, Цыплакова Сергея Викторовича, и была соответствующая мера пресечения в отношении него избрана. Соответствующие ограничения, которые были установлены судом, помимо <…> [требования] находиться по месту своей регистрации, как раз об этом и говорят: то есть запрет телефонных и иных видов переговоров, получения почтовой корреспонденции и т. д., то есть ограничение именно его общения с иными лицами», — добавил старший помощник прокурора Центрального района.


О сложной финансовой ситуации в ООО «РАТЭК» НГС рассказывал осенью прошлого года. Проблемы с зарплатами тогда были уже не только у рядовых сотрудников предприятия, но даже у начальников. В самой компании корреспонденту НГС тогда сообщали, что «работают» над ситуацией и с региональными властями, и с прокуратурой.

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