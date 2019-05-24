Полиция изучила содержимое подозрительной сумки из Райффайзенбанка и признала её безопасной

В полиции рассказали о проверке офиса Райффайзенбанка в центре Новосибирска после звонка о подозрительной сумке.

«В 13:00 в полицию поступило сообщение о бесхозном предмете в помещение банка. Оперативно выехали на место сотрудники полиции, в том числе кинолог со служебно-разыскной собакой.

Данный предмет был обследован, как было установлено, он опасности не представляет. Оставлен кем-то из посетителей банка: сумка с личными вещами»,

— передали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Прежде в службе 112 корреспонденту НГС сообщали, что в подозрительной сумке были провода. Эту информацию в МВД не подтвердили и не опровергли.