Спойлер: слова знакомые, но можно легко запутаться

Славянские языки похожи, но иногда они преподносят сюрпризы





В пятницу, 24 мая, в нескольких странах: России, Чехии, Болгарии, Македонии, а также в Приднестровье — отмечается День славянской письменности и культуры. Эта дата связана с именами святых Кирилла и Мефодия — просветителей из города Солунь (ныне Салоники. — Прим. ред.), создателей славянской азбуки. В честь этого праздника наши коллеги с портала 161.RU подготовили веселый тест. Пройдите его и убедитесь, что даже в таких похожих славянских языках можно легко запутаться.

Гуляя по польскому городу, можно наткнуться на sklep. Что это такое?

Магазин

Подвал

Библиотека

Туалет





Болгарская «булка» отнюдь не так вкусна, как русская. Так наши братья называют...

Протухшую рыбу

Молодую невесту

Стеклянную банку

Породу собак





Что в своей квартире типичный белорус назовёт словом «дыван»?

Кровать

Платяной шкаф

Ковер

Журнальный столик





Что в чешском означает слово čerstvý (черствый)?

Тощий

Свежий

Соленый

Цепкий





Что для болгар «грижа»?

Проблема

Воспаление

Свекровь

Утка





Украинское слово «краватка» означает совсем не то место, где каждый из нас мечтает оказаться в середине рабочего дня. Что это тогда?

Вид жуков

Мелкая птица

Детская обувь

Галстук





Что в Чехии называют словом vedro?

Сильную жару

Столовую ложку

Группу хулиганов

Хороший автомобиль





А как вы переведёте с сербского слово… «понос»?



Агрессия

Гордость

Болтливость

Завистливость





На улицах Словении часто можно услышать pozor! Что это значит?

Привлечение внимания

Серьёзная угроза

Лозунг словенской оппозиции

Неформальное приветствие





Опять мрачное польское слово. На этот раз tlen. Что это такое?

Гроб

Кислород

Болото

Гипс





Грижа, tlen и дыван: тест о том, как хорошо вы знаете славянские языки Правильные ответы: 5/10 Лучше бы вам сходить в sklep и прикупить там словарик! Пройти тест еще раз

Грижа, tlen и дыван: тест о том, как хорошо вы знаете славянские языки Правильные ответы: 5/10 Pozor! У вас хороший результат. Можете этим гордиться! Пройти тест еще раз