Грижа, tlen и дыван: тест о том, как хорошо вы знаете славянские языки
Спойлер: слова знакомые, но можно легко запутаться
В пятницу, 24 мая, в нескольких странах: России, Чехии, Болгарии, Македонии, а также в Приднестровье — отмечается День славянской письменности и культуры. Эта дата связана с именами святых Кирилла и Мефодия — просветителей из города Солунь (ныне Салоники. — Прим. ред.), создателей славянской азбуки. В честь этого праздника наши коллеги с портала 161.RU подготовили веселый тест. Пройдите его и убедитесь, что даже в таких похожих славянских языках можно легко запутаться.
Гуляя по польскому городу, можно наткнуться на sklep. Что это такое?
- Магазин
- Подвал
- Библиотека
- Туалет
Болгарская «булка» отнюдь не так вкусна, как русская. Так наши братья называют...
- Протухшую рыбу
- Молодую невесту
- Стеклянную банку
- Породу собак
Что в своей квартире типичный белорус назовёт словом «дыван»?
- Кровать
- Платяной шкаф
- Ковер
- Журнальный столик
Что в чешском означает слово čerstvý (черствый)?
- Тощий
- Свежий
- Соленый
- Цепкий
Что для болгар «грижа»?
- Проблема
- Воспаление
- Свекровь
- Утка
Украинское слово «краватка» означает совсем не то место, где каждый из нас мечтает оказаться в середине рабочего дня. Что это тогда?
- Вид жуков
- Мелкая птица
- Детская обувь
- Галстук
Что в Чехии называют словом vedro?
- Сильную жару
- Столовую ложку
- Группу хулиганов
- Хороший автомобиль
А как вы переведёте с сербского слово… «понос»?
- Агрессия
- Гордость
- Болтливость
- Завистливость
На улицах Словении часто можно услышать pozor! Что это значит?
- Привлечение внимания
- Серьёзная угроза
- Лозунг словенской оппозиции
- Неформальное приветствие
Опять мрачное польское слово. На этот раз tlen. Что это такое?
- Гроб
- Кислород
- Болото
- Гипс
Правильные ответы: 5/10
Лучше бы вам сходить в sklep и прикупить там словарик!
Правильные ответы: 5/10
Pozor! У вас хороший результат. Можете этим гордиться!
Правильные ответы: 5/10
Никакая болгарская булка не способна вас остановить — вы настоящий знаток славянских языков!