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На Михайловской набережной собрались нарядные выпускники школ

Они пришли сюда после последних звонков

Счастливые выпускники гуляют на набережной и катаются на аттракционах
Счастливые выпускники гуляют на набережной и катаются на аттракционах


Сегодня, 24 мая, в школах Новосибирска прозвенели последние звонки для 8 тысяч выпускников одиннадцатых классов.


На Михайловской набережной сейчас прогуливаются десятки нарядных выпускников в школьных формах и элегантных костюмах — корреспондент НГС ведёт оттуда прямую трансляцию.



«В 2018/2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях города обучались 176 867 школьников. Из них выпускников 11-х классов — 8219, 9-х классов — 15 892. На золотую медаль претендуют 700 учащихся», — ранее сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Уже в понедельник, 27 мая, для выпускников начнётся Единый государственный экзамен — первыми испытаниями для одиннадцатиклассников станут литература и география по выбору.


Накануне мэрия утвердила даты выпускных вечеров — их разрешили провести в конце июня.

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