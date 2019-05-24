На Михайловской набережной собрались нарядные выпускники школ
Они пришли сюда после последних звонков
Сегодня, 24 мая, в школах Новосибирска прозвенели последние звонки для 8 тысяч выпускников одиннадцатых классов.
На Михайловской набережной сейчас прогуливаются десятки нарядных выпускников в школьных формах и элегантных костюмах — корреспондент НГС ведёт оттуда прямую трансляцию.
«В 2018/2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях города обучались
Уже в понедельник, 27 мая, для выпускников начнётся Единый государственный экзамен — первыми испытаниями для одиннадцатиклассников станут литература и география по выбору.
Накануне мэрия утвердила даты выпускных вечеров — их разрешили провести в конце июня.