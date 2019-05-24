Из-за странной сумки эвакуировали Райффайзенбанк
На место приехала полиция
Сегодня, 24 мая, в Новосибирске на улице Урицкого из банка вывели посетителей — на месте обнаружена подозрительная сумка.
Подробности читайте здесь.
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На место приехала полиция
Сегодня, 24 мая, в Новосибирске на улице Урицкого из банка вывели посетителей — на месте обнаружена подозрительная сумка.
Подробности читайте здесь.
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова