Из-за странной сумки эвакуировали Райффайзенбанк

На место приехала полиция

Из-за странной сумки эвакуировали Райффайзенбанк


Сегодня, 24 мая, в Новосибирске на улице Урицкого из банка вывели посетителей — на месте обнаружена подозрительная сумка.


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