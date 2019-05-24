Косметолог попала под уголовное дело за испорченное лицо сибирячки

Специалиста подозревают в подделке документов и оказании некачественных услуг

В декабре прошлого года женщина пришла на процедуры к косметологу. После этого у нее начались проблемы с губами и шишками на лице
В декабре прошлого года женщина пришла на процедуры к косметологу. После этого у нее начались проблемы с губами и шишками на лице


Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении косметолога, после похода к которому сибирячка чуть не осталась без лица.


Косметолога Елены Муренко подозревают в оказании небезопасных услуг и использовании заведомо подложного документа.


«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238, ч. 3 ст. 327 УК РФ в отношении 42-летней жительницы Новосибирска по факту оказания ею косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, используя заведомо подложные официальные документы», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.


Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту НГС, что в косметологическом центре Муренко уже прошли обыски. 

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