Косметолог попала под уголовное дело за испорченное лицо сибирячки

Специалиста подозревают в подделке документов и оказании некачественных услуг

В декабре прошлого года женщина пришла на процедуры к косметологу. После этого у нее начались проблемы с губами и шишками на лице





Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении косметолога, после похода к которому сибирячка чуть не осталась без лица.







Косметолога Елены Муренко подозревают в оказании небезопасных услуг и использовании заведомо подложного документа.





«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238, ч. 3 ст. 327 УК РФ в отношении 42-летней жительницы Новосибирска по факту оказания ею косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, используя заведомо подложные официальные документы», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.





Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту НГС, что в косметологическом центре Муренко уже прошли обыски.