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В здании банка в тихом центре нашли сумку с проводами: идёт эвакуация

Информация о происшествии поступила в службу 112

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На место приехала полиция

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 24 мая, в Новосибирске на улице Урицкого из банка вывели посетителей — на месте обнаружена подозрительная сумка.

«Прошла информация, что у здания Райффайзенбанка на Урицкого, 20 обнаружена сумка с проводами. Проводится эвакуация», — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.

Информацию в службу передали в 13:01.

Информация уточняется.

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В пресс-службе ГУ МВД по НСО сейчас уточняют информацию.

НГС отправил запрос по ситуации в Райффайзенбанк.

Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова

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эвакуация

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КОММЕНТАРИИ (6)

С левого берега
24 мая 2019 в 13:33

Может электрик забыл.)

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САДОВНИК
24 мая 2019 в 13:31

Электрик за кредитом заходил просто...

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Yeti_Siberia
24 мая 2019 в 13:34

Ух ты. Онлайн трансляция. Побежал за попкорном.