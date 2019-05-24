В здании банка в тихом центре нашли сумку с проводами: идёт эвакуация

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Информация о происшествии поступила в службу 112
На место приехала полиция
Сегодня, 24 мая, в Новосибирске на улице Урицкого из банка вывели посетителей — на месте обнаружена подозрительная сумка.
«Прошла информация, что у здания Райффайзенбанка на Урицкого, 20 обнаружена сумка с проводами. Проводится эвакуация», — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.
Информацию в службу передали в 13:01.
Информация уточняется.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО сейчас уточняют информацию.
НГС отправил запрос по ситуации в Райффайзенбанк.
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова