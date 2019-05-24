Прокуратура потребовала закрыть опасную стройку, на которой играют дети

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Конкурсный управляющий застройщика-банкрота ответил, что нанять охранников сейчас не может
По словам местных жителей, дети играют на недостроенных высотках почти каждый день
Прокурор Кировского района Новосибирска потребовал закрыть доступ к недостроенным высоткам на улице Зорге — накануне читатель НГС поделился видеороликом, на котором дети играют на 16-м этаже долгостроя и бросают с него мусор. Конкурсный управляющий компании «НСК Девелопмент», которой принадлежит долгострой, теперь должен обеспечить охрану объектов.
«Я думаю, что если быть объективными <…> доступ детей есть на каждую стройку, вопрос: в каком количестве и когда. То есть если здесь говорить, что они могут попасть только на нашу стройку, — это же необъективно <…>. Вопрос только в том, что у нас в настоящий момент предприятие находится в банкротстве. Да, безусловно, огромных средств выделять мы не можем на охрану предприятия, потому что, во-первых, их нет <…>. Второе, посадить ЧОП мы не можем по простой причине. В соответствии с действующим законодательством, если нам садить охранную организацию, там должно быть электричество и вода, а в зимнее время еще тепло. Ни электричества, ни воды и, соответственно, тепла у нас нет», — рассказал корреспонденту НГС конкурсный управляющий застройщика-банкрота Игорь Клемешов.
По словам управляющего, он выезжал на объекты за последний месяц два-три раза.
«Мы и милицию привлекали, и людей ловили там, и уголовные дела возбуждали по поводу нахождения там, на территории стройки. Работа, она ведется. <…> По части объектов мы поставили сигнализацию, по части охраны территории, безусловно, мы сейчас устанавливаем забор. <…> В начале мая у нас ураган прошел по Новосибирской области. У нас часть забора повалена», — добавил Игорь Клемешов.
К середине мая он надеется передать проблемные объекты собственникам.
«Я, скорее всего, объекты летом передам уже непосредственно ЖСК, и пускай ЖСК занимается всеми этими проблемами. <…> Собственники сами будут достраивать и сами разбираться <…>. Безусловно, кто-то будет нести ответственность, [если до передачи на стройке пострадают дети].
Но я в первую очередь всё-таки предполагаю, что родители [должны отвечать] <…>. Они должны объяснять, что такое хорошо, что такое плохо.
Эти стихи были написаны не мной, а достаточно давно. Я предполагаю, что ничего не изменилось, а если они выпускают своих детей, а они гуляют где хотят, конечно, есть ответственность и должностных лиц, но есть ответственность родителей. Нельзя же говорить, что это односторонне», — объяснил Клемешов.
Дети забираются на крыши не только недостроенных домов, но и жилых. Подростки гуляли по крыше дома на Каменской в центре города — тогда на место выезжала полиция.
Александра Бруня
Фото и видео предоставлены читателем НГС
Какие-то детские отмазки. С таким отношением к делу, не удивлен, что они обанкротились.
Конкурсный управляющий ответил, что нанять охранников не может и дополняет, что дети могут залезть и на другие стройки. И он ведь прав, в принципе. Парадокс в том, что как только случится громкий прецедент, то и этот конкурсный управляющий и остальные хозяева строек и охранников найдут и даже с со специально-обученными собаками, которые детей будут со строек выводить и на человеческом языке им объяснять, что это игры опасные. Одним словом, пока жареный петух не клюнет, возможности решить проблему не будет, а как клюнет, то всё само собой придумается...