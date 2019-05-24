Бывший сотрудник нархоза открыл колледж в офисе энергокомпании

В колледже будут выдавать два диплома: новосибирский и московский

В здании на Некрасова, 54 также работает областной департамент по тарифам, а в конце 2017 года помещения в этом же дома взял в аренду и «Новосибирскэнергосбыт»





Три москвича и новосибирец создали новый частный колледж, в котором будут учить студентов экономике, юриспруденции, IT, рекламе и дизайну. Часть образовательной программы будут преподавать в крупных городских компаниях.





Как сообщил корреспонденту НГС один из создателей Новосибирского городского открытого колледжа, бывший редактор журнала Status и сотрудник НГУЭУ Сергей Чернышов, колледж первый год будет полностью платным, однако в следующем году рассматривается возможность ввести целевой набор.





«Учредителями являюсь я и три московских партнёра, которые связаны с московскими частными вузами. Это Лев Сурат, Екатерина Соловьёва и Александр Демидов.





У них есть Московский институт психоанализа, Московский открытый колледж и Московский экономический институт. <...> Там учится порядка 30 тысяч человек», — уточнил он.





По словам Чернышова, сейчас всё больше школьников выбирают колледжи вместо вузов.





«В Новосибирске колледжи такого типа достаточно успешны по набору. Там (в созданном колледже. — Прим. ред.) специальностей несколько: экономика, <...> юриспруденция, информационные технологии, реклама и дизайн. Это такой джентельменский набор для корпоративного сектора», — уверен Чернышов.





Сергей Чернышов говорит, что основное отличие созданного колледжа в том, что часть обучения будет проходить на базе крупных городских компаний, работающих в сфере выбранного студентом направления.





«То есть, если это реклама, то это рекламные и маркетинговые агентства довольно крутые. <...> Мы заключаем договоры с вузами, <...> это значит, что дети после колледжа [могут] поступить на сокращённые программы обучения в Новосибирске или Москве. И третье, что важно, — это двойные дипломы: новосибирского и московского уровня», — рассказал соучредитель.





Колледж расположится на Некрасова, 54, в помещениях, где раньше работал «Новосибирскэнергосбыт». Чернышов уточнил, что в колледже будут своя столовая и актовый зал.





В Новосибирске есть несколько частных вузов, часто их лишают аккредитации. Так, в конце августа Сибирская академия финансов и банковского дела (САФБД) лишилась аккредитации — тогда руководство вуза начало искать для 1,5 тысячи студентов возможность перевода в другие учебные заведения.