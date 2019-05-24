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Происшествия

На проспекте Дзержинского эвакуировали детский сад

На улицу вывели больше 100 человек

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Из здания детского сада вывели больше 80 детей

Фото: google.com/maps

Сегодня, 24 мая, в Новосибирске из-за короткого замыкания эвакуировали детский сад на проспекте Дзержинского.

Происшествие в детском саду по адресу проспект Дзержинского, 58А случилось в десятом часу утра, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. 

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на этаже было незначительное задымление — в электрощитке предположительно произошло короткое замыкание», — пояснили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что огонь на площади 0,5 кв. м работники детского сада потушили сами ещё до приезда пожарных. Также персонал организовал эвакуацию детей. Всего из детского сада вышли 103 человека — 83 ребёнка и 20 работников. Пострадавших среди них нет.

По данным справочника 2ГИС, в здании № 58А на проспекте Дзержинского работает детский сад № 493. На момент публикации новости на телефонный звонок в детсаду никто не ответил.

На этой неделе также эвакуировали детей из гимназии № 12 в Калининском районе. Мама одной из учениц сообщила в редакцию НГС, что в школу пришло сообщение о заложенной бомбе

Ольга Хмелевская
Скрин google.com/maps

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Ольга Хмелевская

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пожар в детском саду

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