На проспекте Дзержинского эвакуировали детский сад

В ведомстве уточнили, что огонь на площади 0,5 кв. м работники детского сада потушили сами ещё до приезда пожарных. Также персонал организовал эвакуацию детей. Всего из детского сада вышли 103 человека — 83 ребёнка и 20 работников. Пострадавших среди них нет.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на этаже было незначительное задымление — в электрощитке предположительно произошло короткое замыкание», — пояснили в МЧС.

Происшествие в детском саду по адресу проспект Дзержинского, 58А случилось в десятом часу утра, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сегодня, 24 мая, в Новосибирске из-за короткого замыкания эвакуировали детский сад на проспекте Дзержинского.

По данным справочника 2ГИС, в здании № 58А на проспекте Дзержинского работает детский сад № 493 . На момент публикации новости на телефонный звонок в детсаду никто не ответил.