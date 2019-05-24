На проспекте Дзержинского эвакуировали детский сад

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На улицу вывели больше 100 человек
Из здания детского сада вывели больше 80 детей
Сегодня, 24 мая, в Новосибирске из-за короткого замыкания эвакуировали детский сад на проспекте Дзержинского.
Происшествие в детском саду по адресу проспект Дзержинского, 58А случилось в десятом часу утра, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на этаже было незначительное задымление — в электрощитке предположительно произошло короткое замыкание», — пояснили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что огонь на площади 0,5 кв. м работники детского сада потушили сами ещё до приезда пожарных. Также персонал организовал эвакуацию детей. Всего из детского сада вышли 103 человека — 83 ребёнка и 20 работников. Пострадавших среди них нет.
По данным справочника 2ГИС, в здании
На этой неделе также эвакуировали детей из гимназии
Ольга Хмелевская
Скрин google.com/maps