Кот из мема обиделся на рекламу «Электронного города»

Общаться с провайдером по телефону он не смог, потому что котики не разговаривают

Владелец аккаунта «Кот Джаз» недоволен, что фото использовали в рекламном аккаунте
Владелец аккаунта «Кот Джаз» недоволен, что фото использовали в рекламном аккаунте


Пермский кот Джаз, известный по мему с блинами, обвинил новосибирского интернет-провайдера «Электронный город» в незаконном использовании своего изображения.


Накануне вечером, 23 мая, в аккаунте «Кот Джаз» в соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором владелец аккаунта рассказал, что ему стало известно об использовании картинки с котом.


«Мне рассказали, что новосибирская компания "Новотелеком" использует мою фотографию в рекламной акции. И даже на стесняются этого. Не надо так! Мои фотки доступны для всех, но не для продажи!» — говорится в сообщении кота.


В посте опубликован скриншот баннера и переписка с одним из операторов «Электронного города». Оператор потребовал у автора обращения доказательств авторства.


На скриншоте видно, что в рекламе использована часть фотографии, где изображен только кот, а блинов нет.


Скриншот баннера, который возмутил кота Джаза
Скриншот баннера, который возмутил кота Джаза


Оператор «Электронного города» попроси у кота документы
Оператор «Электронного города» попроси у кота документы


Под документами подразумевал нотариально заверенное свидетельство авторства фото
Под документами подразумевал нотариально заверенное свидетельство авторства фото


Сегодня корреспондент НГС связалась с аккаунтом «Кот Джаз». Его владелец, который отвечает от лица кота, рассказал, что фото с блинами было отправлено на конкурс в группу «Кошка на раскалённой крыше» в соцсети «ВКонтакте» 4 года назад. Тогда фото стало победителем.



«Об использовании моей фотографии в рекламной кампании мне сообщила один из моих многочисленных друзей, девушка. <...> 


Пока жду реакцию компании, с сайта они уже убрали рекламный баннер. 


<...> они звонили, но котики не разговаривают. Предложил им писать сюда», — уточнил владелец аккаунта корреспонденту НГС в переписке.


Руководитель службы маркетинговых коммуникаций интернет-провайдера «Новотелеком», который работает под брендом «Электронным город», Дмитрий Мишин объяснил, что в компании уже разбираются в ситуации.


«Мы возмущены этой ситуацией не меньше самого кота Джаза. Сейчас с этой ситуацией разбираемся. Рекламный материал создан не внутри нашей компании, а создан подрядчиком нашим. Поэтому возможное использование чужого изображения это тоже проверяем — это целиком на совести подрядчика. <…> Для нас такая ситуация нетипичная и неприемлемая. Такие методы для нас в принципе неприемлемы в нашей работе», — сказал Дмитрий Мишин. В компании также принесли коту извинения и спросили, чем могут скрасить ему жизнь.


Позднее сам кот Джаз вышел на связь с «Электронным городом» и рассказал после этого корреспонденту НГС, чем завершился разговор.


«Попросил их сообщить результаты проверки, чтобы рассказать об этом своим поклонникам», — написал Кот Джаз.



В мая 2017 года в Новосибирске один из дворов  на ОбьГЭС украсили плакатами с мемами.

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