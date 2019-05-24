Кот из мема обиделся на рекламу «Электронного города»

Общаться с провайдером по телефону он не смог, потому что котики не разговаривают

Владелец аккаунта «Кот Джаз» недоволен, что фото использовали в рекламном аккаунте





Пермский кот Джаз, известный по мему с блинами, обвинил новосибирского интернет-провайдера «Электронный город» в незаконном использовании своего изображения.





Накануне вечером, 23 мая, в аккаунте «Кот Джаз» в соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором владелец аккаунта рассказал, что ему стало известно об использовании картинки с котом.





«Мне рассказали, что новосибирская компания "Новотелеком" использует мою фотографию в рекламной акции. И даже на стесняются этого. Не надо так! Мои фотки доступны для всех, но не для продажи!» — говорится в сообщении кота.





В посте опубликован скриншот баннера и переписка с одним из операторов «Электронного города». Оператор потребовал у автора обращения доказательств авторства.





На скриншоте видно, что в рекламе использована часть фотографии, где изображен только кот, а блинов нет.





Скриншот баннера, который возмутил кота Джаза





Оператор «Электронного города» попроси у кота документы





Под документами подразумевал нотариально заверенное свидетельство авторства фото





Сегодня корреспондент НГС связалась с аккаунтом «Кот Джаз». Его владелец, который отвечает от лица кота, рассказал, что фото с блинами было отправлено на конкурс в группу «Кошка на раскалённой крыше» в соцсети «ВКонтакте» 4 года назад. Тогда фото стало победителем.









«Об использовании моей фотографии в рекламной кампании мне сообщила один из моих многочисленных друзей, девушка. <...>





Пока жду реакцию компании, с сайта они уже убрали рекламный баннер.





<...> они звонили, но котики не разговаривают. Предложил им писать сюда», — уточнил владелец аккаунта корреспонденту НГС в переписке.





Руководитель службы маркетинговых коммуникаций интернет-провайдера «Новотелеком», который работает под брендом «Электронным город», Дмитрий Мишин объяснил, что в компании уже разбираются в ситуации.





«Мы возмущены этой ситуацией не меньше самого кота Джаза. Сейчас с этой ситуацией разбираемся. Рекламный материал создан не внутри нашей компании, а создан подрядчиком нашим. Поэтому возможное использование чужого изображения это тоже проверяем — это целиком на совести подрядчика. <…> Для нас такая ситуация нетипичная и неприемлемая. Такие методы для нас в принципе неприемлемы в нашей работе», — сказал Дмитрий Мишин. В компании также принесли коту извинения и спросили, чем могут скрасить ему жизнь.





Позднее сам кот Джаз вышел на связь с «Электронным городом» и рассказал после этого корреспонденту НГС, чем завершился разговор.





«Попросил их сообщить результаты проверки, чтобы рассказать об этом своим поклонникам», — написал Кот Джаз.









В мая 2017 года в Новосибирске один из дворов на ОбьГЭС украсили плакатами с мемами.