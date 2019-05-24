Мэрия заступилась за граффитистов, раскрасивших безобразную стену на улице Ленина

Художникам грозит штраф за разукрашенную стену

Мэрия вступилась за граффитистов, которых вчера вечером увезли в отделение
Мэрия вступилась за граффитистов, которых вчера вечером увезли в отделение


Мэрия Новосибирска заступилась за граффитистов, которые разрисовали стену здания на улице Ленина, 6 и были задержаны полицией накануне вечером. В отношении уличных художников завели дело об административном правонарушении.


Как сообщила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, мэрия намерена обратиться к владельцу здания и предложить, чтобы граффитистов простили. 


«Мы, естественно, поддерживаем художников. Понимаем, что они хотели сделать как лучше, разукрасить безобразную стену. Но мы понимаем права собственности — и это закон Российской Федерации. 


Поэтому нужно садиться за переговоры и искать какую-то компромиссную ситуацию, как, например, с центральной гостиницей. Владелец в начале был категорически против, но потом нашёлся компромисс, и теперь он сам хочет делать граффити», — рассказала Терешкова.


По её словам, она пока не разговаривала ни с собственником, ни с полицией, так как о задержании в мэрии узнали только утром.


Как сообщил корреспонденту НГС автор граффити Ярослав, его вместе с другом полицейские отпустили вчера поздно вечером. 


По его словам, группу уличных художников обвинили в административном правонарушении, но пока полицейские не назвали сумму штрафа. 


О том, что мэрия решила поговорить о граффити с собственником здания, Ярослав узнал от корреспондента НГС. «Это круто, если будет, как вы говорите. Если бы кто-то поддержал, конечно, было бы хорошо», — сказал Ярослав.


Дом на Ленина, 6 — здание конторы Текстильсиндиката. В 2001 году было признано памятником архитектуры федерального значения.


Граффити нарисовал Ярослав вместе со своим другом — они в течение 7 часов разукрашивали стену, которая раньше была заклеена объявлениями и покрыта надписями. Вечером граффитистов поймала полиция и отвезла их в отделение.

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