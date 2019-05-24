Таксист сбил подростка-велосипедиста напротив вокзала

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Водитель Hyundai Solaris утверждает, что 14-летний подросток сам в него врезался
ДТП случилось возле здания торгового центра «Апельсин» напротив железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный»
В новосибирской автоинспекции рассказали о последствиях аварии с велосипедистом, которая произошла накануне вечером, 23 мая, возле ТЦ «Апельсин» на улице Ленина.
14-летний подросток пострадал в столкновении с машиной такси.
«Водитель 1987 года рождения, управляя брендированным автомобилем Hyundai Solaris, <…> двигался по внутриквартальному проезду дома
По её данным, после ДТП 14-летнего велосипедиста увезли в больницу с двойным переломом руки.
Сам водитель Hyundai Solaris пояснил автоинспекторам, что ехал по небольшому спуску со скоростью 20 километров в час. Когда он стал поворачивать налево, в машину врезался велосипедист, привела объяснения водителя Анна Варновская.
Накануне НГС рассказывал о ещё одном ДТП с ребёнком: чёрный внедорожник сбил девочку на улице Восход и уехал. Полиция объявила о поиске очевидцев.
Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Анной Варновской
Виноват велосипедист, так как нарушил ПДД. По тротуарам ездит нельзя. В конце концов, если по ним ездишь, то слезь с велика когда автодорогу пресекаешь.
Лишить пожизненно автоведроводителя прав за такое... Тем более велосипедист, святой человек.