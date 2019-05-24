Таксист сбил подростка-велосипедиста напротив вокзала

«Водитель 1987 года рождения, управляя брендированным автомобилем Hyundai Solaris, <…> двигался по внутриквартальному проезду дома № 84 по улице Ленина и в пути следования совершил наезд на велосипедиста», — описала ДТП старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.

В новосибирской автоинспекции рассказали о последствиях аварии с велосипедистом, которая произошла накануне вечером, 23 мая, возле ТЦ «Апельсин» на улице Ленина.

По её данным, после ДТП 14-летнего велосипедиста увезли в больницу с двойным переломом руки.



Сам водитель Hyundai Solaris пояснил автоинспекторам, что ехал по небольшому спуску со скоростью 20 километров в час. Когда он стал поворачивать налево, в машину врезался велосипедист, привела объяснения водителя Анна Варновская.

Накануне НГС рассказывал о ещё одном ДТП с ребёнком: чёрный внедорожник сбил девочку на улице Восход и уехал. Полиция объявила о поиске очевидцев.