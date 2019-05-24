Шесть тысяч новосибирцев остались без отпуска из-за долгов за отопление и горячую воду

О запрете выезжать за границу они чаще всего узнают уже в аэропорту

В прошлом году приставы запретили выезжать за границу 3 тысячам новосибирцев с долгами за горячую воду и отопление





В Новосибирске выросло число жителей, которые не могут выехать за границу из-за накопленных долгов за тепло и горячую воду.







По состоянию на 20 мая из-за санкций судебных приставов в список невыездных попали 6240 новосибирцев с долгами за услуги ЖКХ. При этом за весь 2018 год невыездных должников в Новосибирске было почти в два раза меньше — 3604, рассказали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».







«Запрет на выезд за границу начинает действовать при долге от 30 тысяч рублей. Но есть нюансы. К примеру, если злостный неплательщик не реагирует на то, что у него есть задолженность, то судебный пристав вправе наложить запрет на выезд при сумме долга от 10 тысяч рублей», — пояснили в СГК.







В компании уточнили, что о запрете на выезд должники чаще всего узнают уже в аэропорту.







При этом, по данным энергетиков, 93% новосибирцев исправно платят за отопление и горячую воду.







Отопительный сезон в Новосибирске завершился 10 мая — после этого коммунальщики начали готовиться к новому. Сейчас из-за гидравлических испытаний без горячей воды остаются дома, расположенные в зоне ТЭЦ-4.