Суд продлил арест Абызова на два месяца

Бывший министр по вопросам «Открытого правительства» останется под стражей до 25 июля

По мнению суда, находясь на свободе, Абызов может скрыться или уничтожить улики
По мнению суда, находясь на свободе, Абызов может скрыться или уничтожить улики


В четверг, 23 мая, Басманный суд Москвы на два месяца продлил срок содержания под стражей бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. 


«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Абызову меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 июля. <...> Находясь на свободе, Абызов может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей», — цитирует ТАСС судью Евгению Николаеву.


В постановлении суд отметил, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к вменяемым ему преступлениям. Защита Абызова после оглашения постановления заявила о несогласии и намерении подать жалобу в Мосгорсуд.


Напомним, что Михаила Абызова, бывшего министра по делам «Открытого правительства» и обладателя 162-й строчки рейтинга Forbes, подозревают в хищении 4 миллиардов рублей у «СИБЭКО» и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, ему помогли пятеро человек, с которыми он организовал преступное сообщество: Александр Пелипасов, Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Максим Русаков и Сергей Ильичёв.

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