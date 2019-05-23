Уличные художники работали над артом около семи часов





Сегодня, 23 мая, двое граффитистов разрисовали стену здания по адресу Ленина, 6 — после этого их задержала полиция.





«Это прямо сейчас было. Полчаса назад. В два часа дня я пришёл туда <...> с другом делать всё. <...> Граффити не обязательно же должны что-то определённое всегда изображать. На первом рисунке была женщина нарисована, на втором кролик Багз Банни, ну и надписи, в принципе, как все и рисуют. Ничего такого там не было [нецензурного].





(Ред.: Что там было изначально?) Какие-то каракули, где-то даже проскакивала реклама наркоты и объявления. Мы это всё отдирали, 7 часов рисовали. <...> Ванадалить у нас нет в планах. Мы поэтому всё днём и делаем открыто.





[Ещё одни граффити] типа Street Life, были обозначены только краской. Там было обозначено, что людей, которые рисуют, их <...> [ловят] как преступников. То есть с оружием и в наручниках. Это оказалось пророческим», — рассказал корреспонденту НГС Ярослав, один из авторов граффити. Ярослав уточнил, что сейчас он вместе с другом находится в отделении полиции.





Сейчас граффитисты находятся в Центральном отделе полиции





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о задержании:







«По данному факту двое молодых людей задержаны и доставлены в отдел полиции "Центральный" для разбирательства. В настоящее время их допрашивают сотрудники полиции. В действиях указанных лиц предварительно усматривается состав административного правонарушения», — рассказали в пресс-службе





Справка: дом на Ленина, 6 — бывшее здание конторы Текстильсиндиката. В 2001 году было признано памятником архитектуры.





9 мая этого года за гостиницей «Центральной» появились новые граффити. Ранее представители гостиницы сообщали, что граффити рисуют по согласованию с администрацией гостиницы. Прошлой весной администрация гостиницы «Центральная» закрасила популярные граффити, которые располагались на другом фасаде постройки.