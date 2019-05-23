Художники разрисовали неприглядную стену в центре Новосибирска — их задержала полиция

Здание, на котором они рисовали, является памятником архитектуры

Уличные художники работали над артом около семи часов
Уличные художники работали над артом около семи часов


Сегодня, 23 мая, двое граффитистов разрисовали стену здания по адресу Ленина, 6 — после этого их задержала полиция.


«Это прямо сейчас было. Полчаса назад. В два часа дня я пришёл туда <...> с другом делать всё. <...> Граффити не обязательно же должны что-то определённое всегда изображать. На первом рисунке была женщина нарисована, на втором кролик Багз Банни, ну и надписи, в принципе, как все и рисуют. Ничего такого там не было [нецензурного]. 


(Ред.: Что там было изначально?) Какие-то каракули, где-то даже проскакивала реклама наркоты и объявления. Мы это всё отдирали, 7 часов рисовали. <...> Ванадалить у нас нет в планах. Мы поэтому всё днём и делаем открыто.


 [Ещё одни граффити] типа Street Life, были обозначены только краской. Там было обозначено, что людей, которые рисуют, их <...> [ловят] как преступников. То есть с оружием и в наручниках. Это оказалось пророческим», — рассказал корреспонденту НГС Ярослав, один из авторов граффити. Ярослав уточнил, что сейчас он вместе с другом находится в отделении полиции.


Сейчас граффитисты находятся в Центральном отделе полиции
Сейчас граффитисты находятся в Центральном отделе полиции


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о задержании:


«По данному факту двое молодых людей задержаны и доставлены в отдел полиции "Центральный" для разбирательства. В настоящее время их допрашивают сотрудники полиции. В действиях указанных лиц предварительно усматривается состав административного правонарушения», — рассказали в пресс-службе


Справка: дом на Ленина, 6 — бывшее здание конторы Текстильсиндиката. В 2001 году было признано памятником архитектуры.


9 мая этого года за гостиницей «Центральной» появились новые граффити. Ранее представители гостиницы сообщали, что граффити рисуют по согласованию с администрацией гостиницы. Прошлой весной администрация гостиницы «Центральная» закрасила популярные граффити, которые располагались на другом фасаде постройки

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