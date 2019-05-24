Пора фестивалить: 15 крутых опен-эйров, ради которых стоит проехать через всю страну

Лето дано не для того, чтобы сидеть в душных офисах и мечтать о лучшей жизни — конечно, можно и так, но стоит осуществлять даже самые странные желания. Например, сорваться в глушь на летний фестиваль. Крупные ивенты облюбовали парки и поляны практически каждого крупного города России, мы выбрали 15 самых ожидаемых и посещаемых и рассказываем вам, куда отправиться за музыкальным приключением.

Летние фесты мы собрали на одну карту, а ниже подробно рассказали о каждом из них.



Фото: Евгения Бикунова, Полина Авдошина (инфографика)

Июнь: ночь музыки на Урале и театралы мира в Поморье

Танцы у костра или ночной рок-концерт в офиснике — каждый выбирает свое

«Небо и земля»: 12–16 июня, Тюмень Первый месяц лета держите курс на Урал, здесь с разницей в две недели стартуют три крутых опен-эйра. Все начинается в Тюмени: 12 июня в 40 километрах от города открывается экополис — небольшая деревня, сделанная специально под фестиваль «Небо и земля». На пять дней экополис превращается в коллаборацию из палаток и музыкальных площадок. 500 мастер-классов — от фотосъемки до средневековой ковки, 50 концертов. «Небо и земля» — фестиваль с налетом этно. Здесь выступают коллективы, играющие на народных инструментах — русских гуслях, африканских барабанах, австралийских диджериду. В этом году фестиваль продлится пять дней. Официальный сайт фестиваля — здесь. Ural Music Night: 28 июня, Екатеринбург Уральская ночь музыки — фестиваль, попавший в топ лучших ивентов страны. Вечером в пятницу открываются двери кафе, ресторанов, концертных залов, театров, вузов, офисников. 2,5 тысячи артистов, 180 тысяч гостей и несколько часов музыки: можно перемещаться между площадками и слушать совершенно разные группы.



«Ночь музыки» в Екатеринбурге: зрители забрались на остановку, чтобы посмотреть на Noize МС

В качестве хедлайнеров организаторы обещают привести «Запрещенных барабанщиков», Little Big, оркестр «Виртуозы Москвы», украинскую певицу Maruv. Гала-концерт по традиции пройдет утром в центре города: тысячи участников и звёзды Ural Music Night вместе встретят рассвет.

Больше информации — на сайте события. «Небесная ярмарка»: 29 июня — 6 июля, Пермь «Небесная ярмарка» — фестиваль-бренд Прикамья: ежегодно тысячи гостей со всей России съезжаются в Кунгур, смотреть, как небо заполняют разноцветные воздушные шары. Фестиваль длится неделю, в этом году он пройдет с 29 июня по 6 июля. Самыми зрелищными будут церемонии открытия и закрытия «Небесной ярмарки», но и в другие дни зрителям будет чему подивиться. Например, баталиям в воздухе. Каждый желающий может подняться на аэростате в небо.



«Небесная ярмарка» в Кунгуре — один из самых красивых летних фестивалей страны

Программа и подробности фестиваля — здесь. «Алые паруса»: 23 июня, Санкт-Петербург

Этот фестиваль — фишка не только Петербурга, но и всей страны: больше нигде школьные выпускные не становятся общегородским праздником с участием звезд эстрады, шоу фейерверков и представлением на воде.

Бриг с алыми парусами каждый год проходит по Неве, за ним следят десятки тысяч зрителей

История «Алых парусов» началась ещё в 1960-е годы, после выхода фильма по одноименной повести Грина. Выпускники собирались на набережных Невы и встречали рассвет. В 1980-х праздник заглох и появился вновь в 2005 году. С тех пор «Паруса» только набирают обороты, но сохраняют традиции. Фестиваль начинается с концерта на Дворцовой площади, а в полночь основное действо перемещается в акваторию Невы: по реке проходит фрегат с алыми парусами, всё это сопровождается красочными салютами, музыкой, танцами. Праздник продолжается до утра. Подробности и видео с прошлых фестивалей ищите на сайте. И обязательно посмотрите фоторепортаж от наших коллег из «Фонтанки». Международный фестиваль уличных театров: 24–29 июня, Архангельск Поклонники театрального искусства забронировали билеты в Архангельск: 24 июня здесь начинается Международный фестиваль уличных театров. Всё начинается с карнавального шествия вдоль Северной Двины с участием иностранных и русских артистов и самых зрителей. Далее целую неделю на нескольких площадках под открытым небом выступают актёры самых разных жанров — от пантомимы до танцевального перформанса.



Участниками фестиваля уличных театров становятся простые зрители

Первый фестиваль прошёл в Архангельске в 1990 году и с небольшими перерывами стал ежегодным — в этом году он состоится в юбилейный 25-й раз. Среди гостей коллективы АХЕ, PGproject, Pacha, Transe Express и другие. Программа фестиваля еще составляется, ну или держится в секрете — ведь актеры они такие, любят до последнего держать зрителя в предвкушении. Ребята с архангельского портала 29.RU каждый год рассказывают о фестивале. Почитайте и посмотрите их хроники.



Другую информацию о фесте ищите на официальном сайте. «Древо жизни»: 26–30 июня, Омск Фестиваль «Древо жизни» пройдёт в четвертый раз, он объединяет в себе этнические традиции — шаманские обряды, медитации, барабанные костры и различные оздоровительные практики.



Венки, костры и музыка — в июне деревня под Омском на четыре дня превратится в этно-столицу России

Словом, если хотите оторваться от городской жизни, погрузиться в самопознание — вам в Омск.

Сайт фестиваля — здесь. Июль: барды всея Руси и юбилейное «Нашествие»

Нет, это не «Грушинка», хотя на бардовском фестивале тоже атмосферно

Грушинский фестиваль: 4–7 июля, Самара Июль начинается в Самаре — месте силы русских бардов. 51-летняя история «Грушинки» — живое подтверждение простой истины: эту песню не задушишь и не убьешь. За полвека фестиваль разросся так, что проводится один раз зимой и несколько раз летом. Но всё же канонические сборы на Мастрюковских озёрах — с кострами, палатками, песенным марафоном — случаются раз в год в июле.



Программу фестиваля описывать бессмысленно, просто знайте, что это крупнейший в мире фестиваль бардовской песни. И если она вам близка, берите свитер, палатку, запасной комплект струн и отправляйтесь в Самару.



На «Грушинке» гитары везде, даже одна из сцен фестиваля — в форме огромной гитары

Программу и подробности ищите на сайте. «Доброфест»: 11–14 июля, Ярославль Любители музыки погорячее собираются в Ярославле: на аэродроме Левцово пройдёт «Доброфест». Фестиваль зарекомендовал себя как маленькое «Нашествие»: здесь нет деления на фан-зону или ВИП-сектора. Проходи с билетом, ставь палатку и несколько дней отрывайся под песни русских рокеров. В этом году в программу заявлены «Наив», «Тараканы», Lumen, Дельфин, «План Ломоносова» и другие.



Супергерои ярославского «Доброфеста»

Сайт фестиваля находится здесь. «МИР Сибири»: 12–14 июля, Красноярск Более спокойная обстановка в эти дни будет в Красноярске, который принимает фестиваль «МИР Сибири». Хотя даже этники могут пошуметь: в этом году на фестивальной сцене выступят 72 артиста из 12 стран, в том числе США, Туниса, Монголии, Индии и Эстонии. Будет представлена музыка в направлениях этно-рок, фолк-фьюжн, джаз-фанк и других.



На фестивале «МИР Сибири» можно обучиться редкому ремеслу, например плетению корзин, фигурок и прочих вещей

Это третий этнический фестиваль в нашей подборке (на случай, если вы не успеваете в Тюмень и Омск). Кроме музыки на поляне вы найдете ремесленников, которые научат и глину обжигать, и кокошники мастерить, узнаете много о природной косметике и натуральных продуктах. Словом, получите и хлеб, и зрелище.

По ссылке — сайт фестиваля. Park Live: 12–14 июля, Москва

Столица принимает рок-звезд первый величины: в середине июля здесь традиционно проходит Park Live. В прошлом году фестиваль сменил прописку и обосновался в парке Горького. В разное время на главной сцене выступали The Prodigy, Lana Del Rey, System Of A Down, Земфира и «Мумий Тролль». В этом году место хедлайнеров займут 30 Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, Die Antwoord и другие.

Park Live второй год проводится в парке Горького

Лайнап фестиваля в процессе, полная программа появится за неделю. За обновлениями следите на сайте фестиваля.

«Нашествие»: 19–21 июля, Тверь

Сложно сказать, остались ли в России люди, которые ничего не знают о «Нашествии». Фестиваль-ветеран, старее которого разве что «Грушинка», в этом году пройдёт в двадцатый раз.

В этом году «Нашествие» — юбиляр, пройдет в двадцатый раз

По такому случаю в Большое Завидово съедутся рокеры всея страны: ДДТ, «Пилот», «Наив», «Ночные снайперы», Сурганова с оркестром, F.P.G., «Кирпичи», «Бригадный подряд» — сотни известных и начинающих групп. Фанаты «Нашествия» знают, что никогда не поздно сесть в электричку из Твери и добраться до заветной поляны, чтобы на три дня забыться в музыкальном месиве. Поэтому, если вы еще новичок в фестивальной истории, обязательно учтите это событие в своем календаре.

Все артисты и расписание площадок — на сайте. Август: битва на матрасах и возвращение The Cure в Россию

Самый пляжный фестиваль лета проходит в Новосибирске

«Электронный берег»: 2–3 августа, Новосибирск Самый летний и пляжный фестиваль по иронии судьбы проходит в сердце суровой Сибири — на берегу Обского моря (на языке местных так называется Новосибирское водохранилище). Именно здесь разворачивается битва на водных матрасах. Но сражение — только часть фестиваля «Электронный берег», в программу обязательно входят танцы, концерт, различные пляжные активности. Так что если хотите продлить лето и побывать на пляжном опене — вам в Новосибирск. В этом году фестиваль будет проходить 2 и 3 августа. Подробности фестиваля появятся на сайте. Пикник «Афиши»: 3 августа, Москва И снова возвращаемся в столицу, на сей раз чтобы стать свидетелями второго пришествия легенд готик-панка в Россию — The Cure возвращаются, чтобы стать хедлайнерами пикника «Афиши». 3 августа британцы выступят на сцене в музее-заповеднике «Коломенское», до них сцену одного из лучших опенов страны будут подогревать Антоха MC, «Дайте танк», СПБЧ и другие.

В Россию The Cure приедут во второй раз

Хорошая новость для рэперов: в этом году на фестивале появится зона Gazgolder live, а это значит, что мы увидим Басту, Скриптонита с его новым проектом Gruppa Skryptonite, T-Fest, Matrang, Смоки Мо и других артистов, чьи треки на всю катушку играют в клубах и тонированных машинах. Имена звезд — участников фестиваля объявляются постепенно, следить за ними можно здесь. Alfa Future People: 16–18 августа, Нижний Новгород В середине августа под Нижним Новгородом пройдёт традиционный Alfa Future People — это русская Ибица для фанатов электронщины. На несколько дней в Большое Козино слетаются настоящие монстры клубной сцены: считается престижным отыграть сет в месте, где в разные годы отмечались Avicii, Armin van Buuren, Therr Maitz, а спецэффекты измеряются тоннами. Рассказывать бесполезно, лучше посмотрите фото от NN.RU.



Alfa Future People — это Ибица по-русски

AFP готов размещать гостей в комфортных кемпингах, на площадке есть даже банкоматы, но можно прикинуться тру-рейвером и жить в палатке.

На сайте фестиваля скоро появится подробная программа и лайнап. «МетаФест»: 23–24 августа, Самара

«МетаФест» — это та же «Грушинка», но только без бардов

Под занавес лета стоит вернуться в Самару: всё на тех же Мастрюковских озерах, где в июле фестивалят барды, пройдет «МетаФест». По сравнению с «Грушинкой» этот фестиваль молодой, ему всего 12 лет, но появился он как альтернатива песнопениям под гитару, дабы не лишать аудиторию возможности слушать джаз, рок, фолк, регги и прочую инструментальную музыку.

В разные годы на сцене «МетаФеста» отметились Найк Борзов, Ольга Арефьева, «Ундервуд», «Аффинаж» и другие. Список хедлайнеров-2019 дополняется, но уже известно, что в числе гостей ироничные весельчаки ВИА «Биртман», московские модники «Хадн Хадн».

По ссылке ищите информацию о событии. Памятка: что брать на фестиваль Будем честными: что грозный метал-слэм, что мирный этнический шабаш в один момент могут превратиться в борьбу за выживание — капризы погоды, очереди в туалет, отсутствие благ цивилизации станут причиной испорченного настроения. Сохранить настроение и любовь к ближнему можно, если заранее подготовиться.