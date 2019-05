Пора фестивалить: 15 крутых опен-эйров, ради которых стоит проехать через всю страну

Это третий этнический фестиваль в нашей подборке (на случай, если вы не успеваете в Тюмень и Омск). Кроме музыки на поляне вы найдете ремесленников, которые научат и глину обжигать, и кокошники мастерить, узнаете много о природной косметике и натуральных продуктах. Словом, получите и хлеб, и зрелище.



По ссылке — сайт фестиваля.

Park Live: 12–14 июля, Москва



Столица принимает рок-звезд первый величины: в середине июля здесь традиционно проходит Park Live. В прошлом году фестиваль сменил прописку и обосновался в парке Горького. В разное время на главной сцене выступали The Prodigy, Lana Del Rey, System Of A Down, Земфира и «Мумий Тролль». В этом году место хедлайнеров займут 30 Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, Die Antwoord и другие.