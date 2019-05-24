Пора фестивалить: 15 крутых опен-эйров, ради которых стоит проехать через всю страну

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Рассказываем, где этим летом принимают фанатов электронной музыки, этники и песен под гитару
Крупные летние опен-эйры длятся от заката до рассвета
Лето дано не для того, чтобы сидеть в душных офисах и мечтать о лучшей жизни — конечно, можно и так, но стоит осуществлять даже самые странные желания. Например, сорваться в глушь на летний фестиваль. Крупные ивенты облюбовали парки и поляны практически каждого крупного города России, мы выбрали 15 самых ожидаемых и посещаемых и рассказываем вам, куда отправиться за музыкальным приключением.
Летние фесты мы собрали на одну карту, а ниже подробно рассказали о каждом из них.
Июнь: ночь музыки на Урале и театралы мира в Поморье
«Небо и земля»: 12–16 июня, Тюмень
Первый месяц лета держите курс на Урал, здесь с разницей в две недели стартуют три крутых опен-эйра. Все начинается в Тюмени: 12 июня в 40 километрах от города открывается экополис — небольшая деревня, сделанная специально под фестиваль «Небо и земля». На пять дней экополис превращается в коллаборацию из палаток и музыкальных площадок. 500 мастер-классов — от фотосъемки до средневековой ковки, 50 концертов.
«Небо и земля» — фестиваль с налетом этно. Здесь выступают коллективы, играющие на народных инструментах — русских гуслях, африканских барабанах, австралийских диджериду. В этом году фестиваль продлится пять дней.
Официальный сайт фестиваля — здесь.
Ural Music Night: 28 июня, Екатеринбург
Уральская ночь музыки — фестиваль, попавший в топ лучших ивентов страны. Вечером в пятницу открываются двери кафе, ресторанов, концертных залов, театров, вузов, офисников. 2,5 тысячи артистов, 180 тысяч гостей и несколько часов музыки: можно перемещаться между площадками и слушать совершенно разные группы.
В качестве хедлайнеров организаторы обещают привести «Запрещенных барабанщиков», Little Big, оркестр «Виртуозы Москвы», украинскую певицу Maruv. Гала-концерт по традиции пройдет утром в центре города: тысячи участников и звёзды Ural Music Night вместе встретят рассвет.
Больше информации — на сайте события.
«Небесная ярмарка»: 29 июня — 6 июля, Пермь
«Небесная ярмарка» — фестиваль-бренд Прикамья: ежегодно тысячи гостей со всей России съезжаются в Кунгур, смотреть, как небо заполняют разноцветные воздушные шары. Фестиваль длится неделю, в этом году он пройдет с 29 июня по 6 июля. Самыми зрелищными будут церемонии открытия и закрытия «Небесной ярмарки», но и в другие дни зрителям будет чему подивиться. Например, баталиям в воздухе. Каждый желающий может подняться на аэростате в небо.
Программа и подробности фестиваля — здесь.
«Алые паруса»: 23 июня, Санкт-Петербург
Этот фестиваль — фишка не только Петербурга, но и всей страны: больше нигде школьные выпускные не становятся общегородским праздником с участием звезд эстрады, шоу фейерверков и представлением на воде.
История «Алых парусов» началась ещё в 1960-е годы, после выхода фильма по одноименной повести Грина. Выпускники собирались на набережных Невы и встречали рассвет. В 1980-х праздник заглох и появился вновь в 2005 году. С тех пор «Паруса» только набирают обороты, но сохраняют традиции.
Фестиваль начинается с концерта на Дворцовой площади, а в полночь основное действо перемещается в акваторию Невы: по реке проходит фрегат с алыми парусами, всё это сопровождается красочными салютами, музыкой, танцами. Праздник продолжается до утра.
Подробности и видео с прошлых фестивалей ищите на сайте. И обязательно посмотрите фоторепортаж от наших коллег из «Фонтанки».
Международный фестиваль уличных театров: 24–29 июня, Архангельск
Поклонники театрального искусства забронировали билеты в Архангельск: 24 июня здесь начинается Международный фестиваль уличных театров. Всё начинается с карнавального шествия вдоль Северной Двины с участием иностранных и русских артистов и самых зрителей. Далее целую неделю на нескольких площадках под открытым небом выступают актёры самых разных жанров — от пантомимы до танцевального перформанса.
Первый фестиваль прошёл в Архангельске в 1990 году и с небольшими перерывами стал ежегодным — в этом году он состоится в юбилейный 25-й раз. Среди гостей коллективы АХЕ, PGproject, Pacha, Transe Express и другие. Программа фестиваля еще составляется, ну или держится в секрете — ведь актеры они такие, любят до последнего держать зрителя в предвкушении. Ребята с архангельского портала 29.RU каждый год рассказывают о фестивале. Почитайте и посмотрите их хроники.
Другую информацию о фесте ищите на официальном сайте.
«Древо жизни»: 26–30 июня, Омск
Фестиваль «Древо жизни» пройдёт в четвертый раз, он объединяет в себе этнические традиции — шаманские обряды, медитации, барабанные костры и различные оздоровительные практики.
Словом, если хотите оторваться от городской жизни, погрузиться в самопознание — вам в Омск.
Сайт фестиваля — здесь.
Июль: барды всея Руси и юбилейное «Нашествие»
Грушинский фестиваль: 4–7 июля, Самара
Июль начинается в Самаре — месте силы русских бардов. 51-летняя история «Грушинки» — живое подтверждение простой истины: эту песню не задушишь и не убьешь. За полвека фестиваль разросся так, что проводится один раз зимой и несколько раз летом. Но всё же канонические сборы на Мастрюковских озёрах — с кострами, палатками, песенным марафоном — случаются раз в год в июле.
Программу фестиваля описывать бессмысленно, просто знайте, что это крупнейший в мире фестиваль бардовской песни. И если она вам близка, берите свитер, палатку, запасной комплект струн и отправляйтесь в Самару.
Программу и подробности ищите на сайте.
«Доброфест»: 11–14 июля, Ярославль
Любители музыки погорячее собираются в Ярославле: на аэродроме Левцово пройдёт «Доброфест». Фестиваль зарекомендовал себя как маленькое «Нашествие»: здесь нет деления на фан-зону или ВИП-сектора. Проходи с билетом, ставь палатку и несколько дней отрывайся под песни русских рокеров. В этом году в программу заявлены «Наив», «Тараканы», Lumen, Дельфин, «План Ломоносова» и другие.
Сайт фестиваля находится здесь.
«МИР Сибири»: 12–14 июля, Красноярск
Более спокойная обстановка в эти дни будет в Красноярске, который принимает фестиваль «МИР Сибири». Хотя даже этники могут пошуметь: в этом году на фестивальной сцене выступят 72 артиста из 12 стран, в том числе США, Туниса, Монголии, Индии и Эстонии. Будет представлена музыка в направлениях этно-рок, фолк-фьюжн, джаз-фанк и других.
Это третий этнический фестиваль в нашей подборке (на случай, если вы не успеваете в Тюмень и Омск). Кроме музыки на поляне вы найдете ремесленников, которые научат и глину обжигать, и кокошники мастерить, узнаете много о природной косметике и натуральных продуктах. Словом, получите и хлеб, и зрелище.
По ссылке — сайт фестиваля.
Park Live: 12–14 июля, Москва
Столица принимает рок-звезд первый величины: в середине июля здесь традиционно проходит Park Live. В прошлом году фестиваль сменил прописку и обосновался в парке Горького. В разное время на главной сцене выступали The Prodigy, Lana Del Rey, System Of A Down, Земфира и «Мумий Тролль». В этом году место хедлайнеров займут 30 Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, Die Antwoord и другие.
Лайнап фестиваля в процессе, полная программа появится за неделю. За обновлениями следите на сайте фестиваля.
«Нашествие»: 19–21 июля, Тверь
Сложно сказать, остались ли в России люди, которые ничего не знают о «Нашествии». Фестиваль-ветеран, старее которого разве что «Грушинка», в этом году пройдёт в двадцатый раз.
По такому случаю в Большое Завидово съедутся рокеры всея страны: ДДТ, «Пилот», «Наив», «Ночные снайперы», Сурганова с оркестром, F.P.G., «Кирпичи», «Бригадный подряд» — сотни известных и начинающих групп. Фанаты «Нашествия» знают, что никогда не поздно сесть в электричку из Твери и добраться до заветной поляны, чтобы на три дня забыться в музыкальном месиве. Поэтому, если вы еще новичок в фестивальной истории, обязательно учтите это событие в своем календаре.
Все артисты и расписание площадок — на сайте.
Август: битва на матрасах и возвращение The Cure в Россию
«Электронный берег»: 2–3 августа, Новосибирск
Самый летний и пляжный фестиваль по иронии судьбы проходит в сердце суровой Сибири — на берегу Обского моря (на языке местных так называется Новосибирское водохранилище). Именно здесь разворачивается битва на водных матрасах. Но сражение — только часть фестиваля «Электронный берег», в программу обязательно входят танцы, концерт, различные пляжные активности. Так что если хотите продлить лето и побывать на пляжном опене — вам в Новосибирск. В этом году фестиваль будет проходить 2 и 3 августа.
Подробности фестиваля появятся на сайте.
Пикник «Афиши»: 3 августа, Москва
И снова возвращаемся в столицу, на сей раз чтобы стать свидетелями второго пришествия легенд готик-панка в Россию — The Cure возвращаются, чтобы стать хедлайнерами пикника «Афиши». 3 августа британцы выступят на сцене в музее-заповеднике «Коломенское», до них сцену одного из лучших опенов страны будут подогревать Антоха MC, «Дайте танк», СПБЧ и другие.
Хорошая новость для рэперов: в этом году на фестивале появится зона Gazgolder live, а это значит, что мы увидим Басту, Скриптонита с его новым проектом Gruppa Skryptonite, T-Fest, Matrang, Смоки Мо и других артистов, чьи треки на всю катушку играют в клубах и тонированных машинах.
Имена звезд — участников фестиваля объявляются постепенно, следить за ними можно здесь.
Alfa Future People: 16–18 августа, Нижний Новгород
В середине августа под Нижним Новгородом пройдёт традиционный Alfa Future People — это русская Ибица для фанатов электронщины. На несколько дней в Большое Козино слетаются настоящие монстры клубной сцены: считается престижным отыграть сет в месте, где в разные годы отмечались Avicii, Armin van Buuren, Therr Maitz, а спецэффекты измеряются тоннами.
Рассказывать бесполезно, лучше посмотрите фото от NN.RU.
AFP готов размещать гостей в комфортных кемпингах, на площадке есть даже банкоматы, но можно прикинуться тру-рейвером и жить в палатке.
На сайте фестиваля скоро появится подробная программа и лайнап.
«МетаФест»: 23–24 августа, Самара
Под занавес лета стоит вернуться в Самару: всё на тех же Мастрюковских озерах, где в июле фестивалят барды, пройдет «МетаФест». По сравнению с «Грушинкой» этот фестиваль молодой, ему всего 12 лет, но появился он как альтернатива песнопениям под гитару, дабы не лишать аудиторию возможности слушать джаз, рок, фолк, регги и прочую инструментальную музыку.
В разные годы на сцене «МетаФеста» отметились Найк Борзов, Ольга Арефьева, «Ундервуд», «Аффинаж» и другие. Список хедлайнеров-2019 дополняется, но уже известно, что в числе гостей ироничные весельчаки ВИА «Биртман», московские модники «Хадн Хадн».
По ссылке ищите информацию о событии.
Памятка: что брать на фестиваль
Будем честными: что грозный метал-слэм, что мирный этнический шабаш в один момент могут превратиться в борьбу за выживание — капризы погоды, очереди в туалет, отсутствие благ цивилизации станут причиной испорченного настроения. Сохранить настроение и любовь к ближнему можно, если заранее подготовиться.
Вспомните нашу картинку-памятку о том, что нужно взять с собой, и читайте подробную инструкцию выживания на российском опен-эйре.
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU, Маргарита Власкина / E1.RU, Ирина Акишева / NGS55.RU, Юлия Лоза / 59.RU, Ксения Потеева / Фонтанка.ру, Сергей Яковлев / 29.RU, Александра Савельева / 76.RU, Роман Данилкин / 63.RU, Артем Ленц / NGS24.RU, Стас Соколов / NGS.RU, Наталья Бурухина / NN.RU, Nashestvie.ru, momento mori / Flickr.com, Metafest.ru;
Видео: 29.RU;
Инфографика: Евгения Бикунова, Полина Авдошина, Дмитрий Гладышев / Сеть городских порталов.