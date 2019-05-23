Власти отремонтируют улицу, где была глубокая лужа, по которой проплыла девочка на «ватрушке»

В начале апреля в одном из переулков микрорайона появилась огромная лужа — теперь дорогу починят





Власти Новосибирска начали искать подрядчика для ремонта улиц в микрорайоне «Бронный» Кировского района города — в начале апреля в одном из переулков микрорайона появилась огромная лужа, затопившая четверть улицы. В этой луже устроила заплыв девочка на «ватрушке».





Как уточняется на сайте госзакупок, на ремонт восемнадцати Бронных переулков власти намерены потратить до 3,5 миллиона рублей. В работы войдёт восстановление дорог щебнем и песком, а также укрепление обочин щебнем и устройство простейшего водоотвода.





Все работы должны завершить до 20 сентября 2019 года. Деньги на это будут выделены из бюджетов города и области.





До этого в администрации района признались, что лужа в одном из Бронных переулков образовалась из-за нехватки денег на вывоз снега, а также из-за плохого состояния дорог. Тогда говорилось, что в 2019 году будет отремонтировано 5 тысяч кв. м дорог микрорайона «Бронный».