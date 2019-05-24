Цены дали слабину: авторынок захлебнулся — некоторые модели просто исчезли из салонов

Ford стал одним из главных ньюсмейкеров весны, объявив об уходе с российского рынка и масштабной распродаже

Восстановление автомобильного рынка забуксовало: по итогам первой трети 2019 года продажи даже чуть снизились относительно 2018 года. Поэтому некоторые марки играют с ценами, а один из ведущих брендов объявил о «ликвидации склада». Мы познакомились с весенними ценами, а заодно изучили новинки, которые выходят на рынок в ближайшие недели.

Lada Granta прошла рейстайлинг еще прошлой осенью и теперь пожинает плоды: модель лидирует по продажам, обгоняя прежнего чемпиона — Lada Vesta

Интересно, что в список подешевевших попала и Lada Granta, с реализацией которой всё и так благополучно: она лидирует на рынке и прибавляет в продажах. Правда, основной рост связан с включением в семейство Granta хетчбэков и универсалов, которые до сентября прошлого года назывались Kalina.

Универсалы теперь несут имя Granta

Цену на Granta АВТОВАЗ скорректировал точечно: дорогие комплектации прибавили, но всего 1 тысячу рублей, зато версии с автоматом стали доступнее на 10 тысяч. Например, седан в версии Comfort с четырехступенчатым автоматом обойдется в 586 500 рублей. Вероятно, демпинг и обусловлен внутренней конкуренцией Granta с гидромеханическими автоматами и пятиступенчатыми роботами — цена роботизированных версий ниже и начинается от 536 500 рублей.

При этом стоимость самой дешевой Granta не изменилась — 434 900 рублей. Сегодня это самая дешёвая массовая модель на рынке.

Nissan особенно заметно уронил цены на гибридные версии

Снизила цены на кроссовер Murano российской сборки и компания Nissan, причем сильнее всего — на гибридные версии, которые стали доступнее аж на 456 тысяч рублей. Теперь 2,5-литровый автомобиль стоит от 2,9 миллиона рублей.

Renault поработала над комплектациями кроссовера Kaptur, уделив особое внимание мультимедийным системам, но цену поднимать не стала

Косвенно подешевевшим можно считать и Renault Kaptur: цены на него на самом деле не изменились, но Renault слегка «форсировала» комплектации, например, кроссовер получил более современную аудиосистему, охотно работающую со смартфонами, а также мультимедийную систему MediaNav 4.0, которую можно подружить с сервисами «Яндекс» (правда, за доплату).

Цены на Focus вернулись на уровень 2015–2016 годов, но причины для этого печальные

Впрочем, самую щедрую распродажу устроил уходящий из России Ford . Так, некогда бестселлер марки Focus в кузове седан (версия Trend) предлагается сейчас по цене от 838 тысяч рублей против 1,013 миллиона до начала «сейла». Подобный дисконт коснулся и прочих версий «Фокуса», а также трех других моделей: компактная Fiesta стоит сейчас от 774 тысяч рублей (-75 тысяч), кроссовер Kuga — от 1,386 миллиона рублей (-175 тысяч), а Explorer подешевел на 400 тысяч. Попутно на модели распространяются и маркетинговые программы, дающие экономию при покупке в кредит или сдаче своего автомобиля в «трейд-ин». Focus и Fiesta можно купить по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».



Когда вы в последний раз меняли автомобиль? В 2012 году или ранее

в 2013–2015 годах

2015–2017 годах

В прошлом году

Сейчас выбираю

Все примеры снижения цен — точечные и чаще связаны со специфическими обстоятельствами. Если же брать рынок в целом, ползучее подорожание продолжается, правда, в основном оно затрагивает не самые массовые модели.

Пикап Mercedes-Benz X-класса делит платформу с Nissan Navara

Так, Mercedes-Benz на 100–130 тысяч поднял цены на некоторые версии пикапа X-класса. Mitsubishi, Volvo, Subaru увеличили цены на некоторые модели, у KIA подорожал малыш Picanto и флагманский K900 (на 10 и 100 тысяч рублей соответственно), Lexus поднял цены на кроссовер NX, а Mazda CX-5 в разных комплектациях прибавила 20–65 тысяч рублей. Сейчас самый доступный кроссовер дальневосточной сборки обойдется в 1,579 миллиона рублей.



Mazda CX-5 пусть несильно, но тоже прибавила. Последний раз модель дорожала в конце прошлого года

— Цены на автомобили продолжают расти, но процесс не носит столь массового характера, как раньше, — считает эксперт аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. — Производители, как правило, повышают цены на некоторые модели, а не сразу на все. Есть и обратные ситуации, когда цены снижаются, но это довольно редкие, даже единичные случаи. И прибегают к ним те, у кого продажи идут не очень хорошо.

Чего ждать в будущем? Например, в прошлом году многие спешили купить автомобиль, опасаясь дальнейшего повышения цен. Специалист считает, что такие риски сохраняются и сейчас.

— Вероятно, в будущем текущая тенденция сохранится, разве что летом можно ожидать некой стабилизации из-за сезонного затишья. По крайней мере в предыдущие три года цены в летний период росли не столь активно. Но и здесь многое будет зависеть от макроэкономических факторов, например курсов валют, влияние которых остается очень значимым, — подытоживает Азат Тимерханов.



Audi R8 и её младший брат TT покинули российский рынок

Другим трендом является постепенное вымывание нишевых и специфических моделей, например, Audi прекратила поставки в Россию двух спорткупе TT и R8, китайский бренд Haval отказался от продажи купе-кроссовера H6 Coupe, а ещё ранее с рынка ушел некогда популярный Volkswagen Jetta — его производство завершилось ещё в прошлом году, а теперь распроданы и остатки. Впрочем, этот шаг связан и с производственными причинами: место устаревшей «Джетты» на конвейере в Нижнем Новгороде займет новый кроссовер SKODA Karoq.

Кроссовер Eclipse Cross построен на базе ASX и делает ставку на более агрессивный дизайн

Самоубийственным выглядит и прекращение поставок в Россию базовых версий кроссовера Eclipse Cross, который прежде стоил от 1,459 миллиона рублей, а теперь предлагается только в жирных комплектациях с ценником не менее 1,910 миллиона рублей. Продажи автомобиля начались год назад, но большим спросом он не пользовался: по итогам 2018 года было реализовано менее 3 тысяч «Эклипсов», что выглядит скромным на фоне бестселлера марки Outlander — тот разошелся тиражом около 25 тысяч.

Лучше всего концепция Renault Arkana читается в профиль: пятидверный лифтбэк имеет увеличенный просвет и колеса внушительной размерности

Впрочем, приходят и новые модели, и самой ожидаемой дебютанткой весны является, безусловно, Renault Arkana — новинку представили вчера.

По размерам Arkana значительно крупнее нынешних кроссоверов на платформе B0, вроде Duster — её длина превосходит 4,5 метра

Формат автомобиля весьма оригинален для непремиального сегмента: это помесь лифтбэка (если угодно, купе) и кроссовера. В отличие от многих пародий на кроссоверы, у Arkana будет полный привод, хотя и в паркетном варианте, то есть с автоматическим подключением задних колёс муфтой. Автомобилю положены два мотора — безнаддувный 1,6-литровый мощностью 116 л. с. (семейство H4M) и турбоагрегат объемом 1,3 литра и мощностью 150 л. с., который обеспечивает динамику двухлитрового «атмосферника». Механические трансмиссии могут быть пяти- или шестиступенчатыми, а кроме того, предусмотрены комплектации с вариаторами. Выпускать автомобиль будут в Москве бок о бок с другими кроссоверами Renault.



KIA ProCeed теперь стал универсалом. Вернее, такой тип кузова называется shooting brake: так обозначают универсалы с претензией на спортивность

KIA тем временем начинает продажи нового ProCeed, который полностью изменил концепцию: если раньше он был трёхдверной версией хетчбэка, то теперь отпочковался от универсала SW. По сути, это тот же автомобиль, но с иными настройками и более динамичным дизайном. Последнее привело к сокращению объема багажника с 625 до 594 литров (что всё равно очень неплохо).

Топовая версия KIA ProCeed с 200-сильным турбомотором обойдется почти в 2 миллиона рублей

Стоимость ProCeed с турбомотором 1,4 л (140 л. с.) начинается от 1,519 миллиона рублей, что примерно на 100 тысяч больше сравнимых версий универсала SW. При этом у последнего есть и более простые комплектации со 100-сильным мотором и ценой от 1,1 миллиона рублей.



KIA Soul сохранил свой панковский дизайн

В начале лета стартуют продажи и другой новинки KIA: модели Soul третьего поколения, цены на которую начинаются от 1,029 миллиона рублей.

Hyundai i30N является заряженной версией обычной «тридцатки» с двигателем мощностью 249 л. с.

А родственный бренд Hyundai приучает россиян к новой литере N, которой обозначаются подогретые версии корейских автомобилей: первенцем суббренда станет Hyundai i30N стоимостью от 2,2 миллиона рублей.



«УАЗ-Комби» («буханка») выпускается с 1965 года: тогда модель называлась УАЗ-452. Причем выпускается в почти неизменном виде

Необычную новинку представляет УАЗ: самая возрастная серийная модель в России — «буханка» — получила версию «Трофи». Как следует из названия, она адресована прежде всего любителям длительных офф-роуд вояжей и отличается от обычной модели как технически, так и по комплектации. У неё мосты «Спайсер», блокировка заднего дифференциала, коробка передач BAIC, экспедиционный багажник на крыше, стол и обогреватель в пассажирской части салона, шины BFGoodrich, подогрев передних сидений и так далее. Двигатель — 112-сильный ЗМЗ-40911. Правда, и цена начинается от 830 тысяч рублей: за эти деньги можно купить уже «УАЗ-Патриот» в версии Classic, хотя у «буханки» больше посадочных мест.



BMW стремится унифицировать все старшие модели, переводя их на общую платформу CLAR. В случае с BMW 3 это означает некоторое увеличение размеров — когда-то длиной более 4,7 метра могла похвастаться разве что «пятерка»