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Авто
Обзор

Цены дали слабину: авторынок захлебнулся — некоторые модели просто исчезли из салонов

Изучаем, какие автоконцерны уронили стоимость своих машин, а какие совсем наоборот

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Ford стал одним из главных ньюсмейкеров весны, объявив об уходе с российского рынка и масштабной распродаже

Восстановление автомобильного рынка забуксовало: по итогам первой трети 2019 года продажи даже чуть снизились относительно 2018 года. Поэтому некоторые марки играют с ценами, а один из ведущих брендов объявил о «ликвидации склада». Мы познакомились с весенними ценами, а заодно изучили новинки, которые выходят на рынок в ближайшие недели.

Lada Granta прошла рейстайлинг еще прошлой осенью и теперь пожинает плоды: модель лидирует по продажам, обгоняя прежнего чемпиона — Lada Vesta

Интересно, что в список подешевевших попала и Lada Granta, с реализацией которой всё и так благополучно: она лидирует на рынке и прибавляет в продажах. Правда, основной рост связан с включением в семейство Granta хетчбэков и универсалов, которые до сентября прошлого года назывались Kalina.

Универсалы теперь несут имя Granta

Цену на Granta АВТОВАЗ скорректировал точечно: дорогие комплектации прибавили, но всего 1 тысячу рублей, зато версии с автоматом стали доступнее на 10 тысяч. Например, седан в версии Comfort с четырехступенчатым автоматом обойдется в 586 500 рублей. Вероятно, демпинг и обусловлен внутренней конкуренцией Granta с гидромеханическими автоматами и пятиступенчатыми роботами — цена роботизированных версий ниже и начинается от 536 500 рублей.

При этом стоимость самой дешевой Granta не изменилась — 434 900 рублей. Сегодня это самая дешёвая массовая модель на рынке.

Nissan особенно заметно уронил цены на гибридные версии

Снизила цены на кроссовер Murano российской сборки и компания Nissan, причем сильнее всего — на гибридные версии, которые стали доступнее аж на 456 тысяч рублей. Теперь 2,5-литровый автомобиль стоит от 2,9 миллиона рублей.

Renault поработала над комплектациями кроссовера Kaptur, уделив особое внимание мультимедийным системам, но цену поднимать не стала

Косвенно подешевевшим можно считать и Renault Kaptur: цены на него на самом деле не изменились, но Renault слегка «форсировала» комплектации, например, кроссовер получил более современную аудиосистему, охотно работающую со смартфонами, а также мультимедийную систему MediaNav 4.0, которую можно подружить с сервисами «Яндекс» (правда, за доплату).

Цены на Focus вернулись на уровень 2015–2016 годов, но причины для этого печальные

Впрочем, самую щедрую распродажу устроил уходящий из России Ford. Так, некогда бестселлер марки Focus в кузове седан (версия Trend) предлагается сейчас по цене от 838 тысяч рублей против 1,013 миллиона до начала «сейла». Подобный дисконт коснулся и прочих версий «Фокуса», а также трех других моделей: компактная Fiesta стоит сейчас от 774 тысяч рублей (-75 тысяч), кроссовер Kuga — от 1,386 миллиона рублей (-175 тысяч), а Explorer подешевел на 400 тысяч. Попутно на модели распространяются и маркетинговые программы, дающие экономию при покупке в кредит или сдаче своего автомобиля в «трейд-ин». Focus и Fiesta можно купить по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Когда вы в последний раз меняли автомобиль?

  • В 2012 году или ранее
  • в 2013–2015 годах
  • 2015–2017 годах
  • В прошлом году
  • Сейчас выбираю

Все примеры снижения цен — точечные и чаще связаны со специфическими обстоятельствами. Если же брать рынок в целом, ползучее подорожание продолжается, правда, в основном оно затрагивает не самые массовые модели.

Пикап Mercedes-Benz X-класса делит платформу с Nissan Navara

Так, Mercedes-Benz на 100–130 тысяч поднял цены на некоторые версии пикапа X-класса. Mitsubishi, Volvo, Subaru увеличили цены на некоторые модели, у KIA подорожал малыш Picanto и флагманский K900 (на 10 и 100 тысяч рублей соответственно), Lexus поднял цены на кроссовер NX, а Mazda CX-5 в разных комплектациях прибавила 20–65 тысяч рублей. Сейчас самый доступный кроссовер дальневосточной сборки обойдется в 1,579 миллиона рублей.

Mazda CX-5 пусть несильно, но тоже прибавила. Последний раз модель дорожала в конце прошлого года

— Цены на автомобили продолжают расти, но процесс не носит столь массового характера, как раньше, — считает эксперт аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. — Производители, как правило, повышают цены на некоторые модели, а не сразу на все. Есть и обратные ситуации, когда цены снижаются, но это довольно редкие, даже единичные случаи. И прибегают к ним те, у кого продажи идут не очень хорошо.

Чего ждать в будущем? Например, в прошлом году многие спешили купить автомобиль, опасаясь дальнейшего повышения цен. Специалист считает, что такие риски сохраняются и сейчас.

— Вероятно, в будущем текущая тенденция сохранится, разве что летом можно ожидать некой стабилизации из-за сезонного затишья. По крайней мере в предыдущие три года цены в летний период росли не столь активно. Но и здесь многое будет зависеть от макроэкономических факторов, например курсов валют, влияние которых остается очень значимым, — подытоживает Азат Тимерханов.

Audi R8 и её младший брат TT покинули российский рынок

Другим трендом является постепенное вымывание нишевых и специфических моделей, например, Audi прекратила поставки в Россию двух спорткупе TT и R8, китайский бренд Haval отказался от продажи купе-кроссовера H6 Coupe, а ещё ранее с рынка ушел некогда популярный Volkswagen Jetta — его производство завершилось ещё в прошлом году, а теперь распроданы и остатки. Впрочем, этот шаг связан и с производственными причинами: место устаревшей «Джетты» на конвейере в Нижнем Новгороде займет новый кроссовер SKODA Karoq.

Кроссовер Eclipse Cross построен на базе ASX и делает ставку на более агрессивный дизайн

Самоубийственным выглядит и прекращение поставок в Россию базовых версий кроссовера Eclipse Cross, который прежде стоил от 1,459 миллиона рублей, а теперь предлагается только в жирных комплектациях с ценником не менее 1,910 миллиона рублей. Продажи автомобиля начались год назад, но большим спросом он не пользовался: по итогам 2018 года было реализовано менее 3 тысяч «Эклипсов», что выглядит скромным на фоне бестселлера марки Outlander — тот разошелся тиражом около 25 тысяч.

Лучше всего концепция Renault Arkana читается в профиль: пятидверный лифтбэк имеет увеличенный просвет и колеса внушительной размерности

Впрочем, приходят и новые модели, и самой ожидаемой дебютанткой весны является, безусловно, Renault Arkana — новинку представили вчера.

По размерам Arkana значительно крупнее нынешних кроссоверов на платформе B0, вроде Duster — её длина превосходит 4,5 метра

Формат автомобиля весьма оригинален для непремиального сегмента: это помесь лифтбэка (если угодно, купе) и кроссовера. В отличие от многих пародий на кроссоверы, у Arkana будет полный привод, хотя и в паркетном варианте, то есть с автоматическим подключением задних колёс муфтой. Автомобилю положены два мотора — безнаддувный 1,6-литровый мощностью 116 л. с. (семейство H4M) и турбоагрегат объемом 1,3 литра и мощностью 150 л. с., который обеспечивает динамику двухлитрового «атмосферника». Механические трансмиссии могут быть пяти- или шестиступенчатыми, а кроме того, предусмотрены комплектации с вариаторами. Выпускать автомобиль будут в Москве бок о бок с другими кроссоверами Renault.

KIA ProCeed теперь стал универсалом. Вернее, такой тип кузова называется shooting brake: так обозначают универсалы с претензией на спортивность

KIA тем временем начинает продажи нового ProCeed, который полностью изменил концепцию: если раньше он был трёхдверной версией хетчбэка, то теперь отпочковался от универсала SW. По сути, это тот же автомобиль, но с иными настройками и более динамичным дизайном. Последнее привело к сокращению объема багажника с 625 до 594 литров (что всё равно очень неплохо). 

Топовая версия KIA ProCeed с 200-сильным турбомотором обойдется почти в 2 миллиона рублей

Стоимость ProCeed с турбомотором 1,4 л (140 л. с.) начинается от 1,519 миллиона рублей, что примерно на 100 тысяч больше сравнимых версий универсала SW. При этом у последнего есть и более простые комплектации со 100-сильным мотором и ценой от 1,1 миллиона рублей.

KIA Soul сохранил свой панковский дизайн

В начале лета стартуют продажи и другой новинки KIA: модели Soul третьего поколения, цены на которую начинаются от 1,029 миллиона рублей.

Hyundai i30N является заряженной версией обычной «тридцатки» с двигателем мощностью 249 л. с.

А родственный бренд Hyundai приучает россиян к новой литере N, которой обозначаются подогретые версии корейских автомобилей: первенцем суббренда станет Hyundai i30N стоимостью от 2,2 миллиона рублей.

«УАЗ-Комби» («буханка») выпускается с 1965 года: тогда модель называлась УАЗ-452. Причем выпускается в почти неизменном виде

Необычную новинку представляет УАЗ: самая возрастная серийная модель в России — «буханка» — получила версию «Трофи». Как следует из названия, она адресована прежде всего любителям длительных офф-роуд вояжей и отличается от обычной модели как технически, так и по комплектации. У неё мосты «Спайсер», блокировка заднего дифференциала, коробка передач BAIC, экспедиционный багажник на крыше, стол и обогреватель в пассажирской части салона, шины BFGoodrich, подогрев передних сидений и так далее. Двигатель — 112-сильный ЗМЗ-40911. Правда, и цена начинается от 830 тысяч рублей: за эти деньги можно купить уже «УАЗ-Патриот» в версии Classic, хотя у «буханки» больше посадочных мест.

BMW стремится унифицировать все старшие модели, переводя их на общую платформу CLAR. В случае с BMW 3 это означает некоторое увеличение размеров — когда-то длиной более 4,7 метра могла похвастаться разве что «пятерка» 

А главной весенней премьерой для BMW стала новая «трёшка» на масштабируемой платформе CLAR, которую делит с BMW 7, BMW 5, BMW X5 и другими моделями марки с акцентом на задний привод. Пока самая доступная версия новинки — это BMW 320d за 2,58 миллиона рублей. Вместе с ней на рынок вышли BMW 330i (от 2,87 миллиона рублей) и полноприводный BMW 320d xDrive (от 2,72 миллиона рублей).

Фото: Артем Краснов, Nissan, Ford, Audi, Mitsubishi, Renault, KIA, Hyundai, УАЗ, BMW

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Артём Краснов

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КОММЕНТАРИИ (2)

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Нет ЕДРУ!
24 мая 2019 в 10:24

С такими ценами ан авто и уровнем жизни, видимо еще не скоро поменяю(( Единственное что радует что прулька не ломается при должном обслуживании.

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Британский учёный
24 мая 2019 в 10:11

Arkana интересная машинка,хотелось бы в живую посмотреть.