Чёрный внедорожник сбил девочку на улице Восход и уехал — ГИБДД ищет очевидцев

Девочка обратилась в больницу с травмой руки

В ГИБДД сообщили, что наезд мог совершить чёрный внедорожник
В ГИБДД сообщили, что наезд мог совершить чёрный внедорожник


Сегодня вечером в Октябрьском районе водитель чёрного внедорожника сбил 13-летнюю девочку и уехал с места ДТП — ГИБДД ищет очевидцев.


Как сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская, это произошло около 18:00 на улице Восход, 9.


«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле <...> совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, после чего с места ДТП скрылся, не оказав помощи пострадавшему. <...> 


Предположительно, что наезд был совершен внедорожником черного цвета», — рассказала Анна Варнавская.


Старший инспектор уточнила, что от столкновения с машиной пострадала девочка 2005 года рождения — она обратилась в больницу с травмой руки.


В ГИБДД просят всех, кто стал очевидцем данной аварии, сообщить об этом по телефону 232–23–51 или 002. Возможно, это поможет отыскать водителя.


Водители часто уезжают с места аварии. Так, например, в середине января на пешеходном переходе в районе площади Калинина женщина-водитель сбила восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу на зелёный свет, после чего скрылась с места происшествия. 

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