«Дастер» пустили под откос: «Рено» выпустил новый кроссовер с турбомотором за 1,5 миллиона

Компания Renault назвала цены и открыла предзаказ на новый кроссовер Arkana, сделанный в стиле купе. Пока машина доступна в одной, самой оснащённой комплектации, с передним или полным приводом.

«Идёт презентация лимитированной версии, 1 500 000 рублей. Сейчас идет регистрация по предзаказу. 300 автомобилей доступно по предзаказу», — уточнили в отделе продаж компании «Автомир» (дилер Renault в Новосибирске).