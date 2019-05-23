«Дастер» пустили под откос: «Рено» выпустил новый кроссовер с турбомотором за 1,5 миллиона

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Новый Renault Arkana оснащён полным приводом, а клиренс достигает 20,5 сантиметра
Кроссовер оснащён турбомотром и вариатором
Компания Renault назвала цены и открыла предзаказ на новый кроссовер Arkana, сделанный в стиле купе. Пока машина доступна в одной, самой оснащённой комплектации, с передним или полным приводом.
«Идёт презентация лимитированной версии,
Новый Renault Arkana оснащён двигателем TCe 150 с турбонаддувом мощностью 150 л.с. и вариатором CVT X-Tronic. В комплектацию автомобиля входят мультимедийная система c 8-дюймовым сенсорным экраном, премиальная акустическая система Bose, атмосферная подсветка салона, камеры кругового обзора, система контроля слепых зон, кожаная обивка салона, кнопка запуска двигателя, климат- и круиз-контроль.
Клиренс кроссовера достигает 20,5 сантиметра. С полным приводом автомобиль стоит
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Дмитрий Косенко
Фото Renault Россия
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