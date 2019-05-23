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eur 71.84
Авто

«Дастер» пустили под откос: «Рено» выпустил новый кроссовер с турбомотором за 1,5 миллиона

Новый Renault Arkana оснащён полным приводом, а клиренс достигает 20,5 сантиметра

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Кроссовер оснащён турбомотром и вариатором

Фото: Renault Россия

Компания Renault назвала цены и открыла предзаказ на новый кроссовер Arkana, сделанный в стиле купе. Пока машина доступна в одной, самой оснащённой комплектации, с передним или полным приводом. 

«Идёт презентация лимитированной версии, 1 500 000 рублей. Сейчас идет регистрация по предзаказу. 300 автомобилей доступно по предзаказу», — уточнили в отделе продаж компании «Автомир» (дилер Renault в Новосибирске).

Салон обшит кожей

Фото: Renault Россия

Новый Renault Arkana оснащён двигателем TCe 150 с турбонаддувом мощностью 150 л.с. и вариатором CVT X-Tronic. В комплектацию автомобиля входят мультимедийная система c 8-дюймовым сенсорным экраном, премиальная акустическая система Bose, атмосферная подсветка салона, камеры кругового обзора, система контроля слепых зон, кожаная обивка салона, кнопка запуска двигателя, климат- и круиз-контроль.

Дизайн выполнен в стиле купе

Фото: Renault Россия

Клиренс кроссовера достигает 20,5 сантиметра. С полным приводом автомобиль стоит 1 499 900 рублей, а с передним — 1 419 990 рублей. 

Понравилось? В нашем проекте «Куда ты рулишь?» мы разбираем спорные ДТП — почитайте про бойню возле «МЕГИ»: врезался в Lexus LX и сразу виноват (видео).

Внимание! Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
Фото Renault Россия

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Дмитрий Косенко

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Renault Arkanaновые авто

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КОММЕНТАРИИ (7)

Любитель евромобилей
23 мая 2019 в 20:38

Очень приятно, что в Новосибирске появляются новые, красивые европейские авто. Стильные, концептуальные, сделанные со вкусом, они - настоящее украшение дороги и города.

DenSan
23 мая 2019 в 21:05

Все бы ничего, но вариатор... Полноценные авто на нем не выпускают.

Мимо проходил
23 мая 2019 в 21:15

Рено? За 1,5 миллиона? Вы ЭТО серьёзно??? XDXDXD