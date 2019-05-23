Коммунальщики простили 300 рублей дому, который снесли два года назад

Региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» прокомментировал ситуацию со снесённым домом на Некрасова, который накопил долги за услуги компании. Сегодня новосибирец Михаил Мезенцев сообщил, что в его почтовый ящик положили квитанцию за дом по адресу Некрасова, 45А, которого уже не существует. Мезенцев к этому дому отношения не имеет, а дом был снесён два года назад. В «Экологии-Новосибирск» на запрос корреспондента НГС рассказали, откуда компания берёт адреса для начислений по своим услугам.

«Информация об объектах недвижимости, собственниках содержится в электронном сервисе Росреестр, в котором открыт доступ к сведениям из ЕГРП по средствам доступа через ФГИС ЕГРН. Согласно сведениям ЕГРП, указанный жилой дом как объект не снят с учёта. В связи с поступившим обращением проверен факт сноса дома, начисления по лицевому счёту сняты», — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального оператора. В платёжной квитанции для снесённого дома на Некрасова, 45А был указан долг в 369 рублей 68 копеек. Также в компании прокомментировали другую квитанцию, которую получил сам Мезенцев за услуги для дома по адресу Некрасова, 47. Это дом его умершей бабушки, который также скоро пойдёт под снос. Этот одноэтажный дом считается домом на трёх хозяев, в феврале Мезенцев выписал оттуда всех членов своей семьи. В «Экологии-Новосибирск» сообщили, что в январе управляющая компания «МКС-Новосибирск» передала региональному оператору информацию, что в доме три собственника и три зарегистрированных человека.