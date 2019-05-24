Сибирячка попала на страницы двух модных журналов

Она снялась для журналов Vogue Hong Kong и Harper's Bazaar Ukraine

Фото Полины Завьяловой попали в разворот Vogue Hong Kong
Фото Полины Завьяловой попали в разворот Vogue Hong Kong


18-летняя модель из Новосибирска Полина Завьялова попала на страницы двух модных журналов — украинского Harper's BAZAAR и гонконгского Vogue. 


По словам представителя сибирячки — директора новосибирского модельного агентства Eskimo Models Ангелины Лебедевой, в журнал Harper's BAZAAR Ukraine снимки Полины попали совершенно случайно. 


«Сама съёмка была в Испании. Вообще, это были тесты, но каким-то образом они попали в украинский Harper's BAZAAR», — рассказала Ангелина Лебедева. 


Сибирячка снялась для журнала Harper's BAZAAR Ukraine вместе с моделью из Испании. Фотографировал их аргентинский фотограф Пабло Ротшильд
Сибирячка снялась для журнала Harper's BAZAAR Ukraine вместе с моделью из Испании. Фотографировал их аргентинский фотограф Пабло Ротшильд


Съёмки для гонконгского журнала Vogue проходили в Китае во время рабочей поездки Завьяловой. В журнале сибирячка представила коллекцию молодых дизайнеров.


По словам Ангелины Лебедевой, это уже не первые публикации Полины Завьяловой в журналах такого высокого уровня. В декабре она попала в индонезийский журнал L'Officiel, а в марте во французский выпуск Marie Claire и украинский Vogue в апреле.


Лебедева добавила, что такой успех модели складывается из нескольких факторов — красивой внешности, характера и грамотного менеджмента. 


«Полина своей харизмой, интеллигентностью, утонченностью влюбляет в себя моментально. <...> Необычная внешность, трудолюбие и умение находить общий язык с людьми — те опоры, которые способствуют успеху модели, особенно когда речь идет о сфере высокой моды. Прибавляем к этому грамотный менеджмент — и формула удачной карьеры готова», — поделилась Ангелина Лебедева. 


Снимки для гонконгского журнала Vogue проходили в Китае, во время рабочей поездки Полины. В журнале сибирячка представила коллекцию молодых дизайнеров
Снимки для гонконгского журнала Vogue проходили в Китае, во время рабочей поездки Полины. В журнале сибирячка представила коллекцию молодых дизайнеров


Сейчас Полина Завьялова работает без перерывов — завтра юная модель возвращается в Новосибирск из Исландии, где у неё были съемки, а уже через месяц она отправится во Францию. 


В этом году большой успех сибирячке принесло участие в Неделе моды, которая проходила в Милане с 19 по 25 февраля и в Париже с 25 февраля по 5 марта. За этот период Полине Завьяловой удалось принять участие в 12 шоу — она работала с такими именитыми модными домами, как Dior, Elie Saab, Miu Miu и Blumarine. 

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