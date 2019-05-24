Улицы в центре Новосибирска закроют для машин из-за крестного хода

В последний день этой недели по центру города пройдёт крестный ход — верующие будут чествовать святых равноапостольных Кирилла и Мефодия





В воскресенье, 26 мая, по центру Новосибирска пройдёт традиционный крестный ход, посвящённый Дню славянской письменности и культуры, — ради православного шествия для проезда закроют несколько улиц.





Крестный ход пройдет с 12:00 до 14:00 от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского. В нём примут участие священнослужители, ученики православных гимназий, богословского института, общественники и творческие коллективы, прихожане храмов, жители Новосибирска и области, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В пути колонна сделает остановку возле Никольской часовни на Красном проспекте, где состоится краткий молебен.





В мэрии уточнили, что из-за крестного хода в центре города приостановят движение транспорта. С 11:00 до 12:40 водители не смогут проехать по участку улицы Советской от Достоевского до Гоголя и по участку улицы Гоголя от Челюскинцев до Красного проспекта. С 12:00 до 14:00 под перекрытие попадут Красный проспект от улицы Гоголя до Советской, Октябрьская магистраль на всей её протяжённости и нечётная сторона улицы Кирова от Октябрьской магистрали до улицы Восход. Кроме того, с 13:00 до 14:00 будет закрыт проезд по участку улицы Советской от Красного проспекта до Спартака.





Водителям придётся искать альтернативные маршруты





В тот же день новосибирцев ждут ещё и перекрытия дорог из-за массового велопробега.