Музыканты из Москвы открыли в Новосибирске винотеку с секретным входом и ванной для шампанского

Ванна доступна для селфи, но оптовый покупатель одноименного шампанского сможет забрать её с собой

Предприниматели из Москвы открыли в центре Новосибирска винотеку Grand Cru. Заведение в здании на улице Октябрьской представляет собой комплекс из магазина, бара и зала для дегустаций.

Винотека заняла угловое помещение на первом этаже жилого дома на Октябрьской, 49. Внутри несколько залов разного размера. Самый крупный отдан под магазин вина и крепкого алкоголя, он уже работает. В глубине расположены комната для дегустаций и небольшой бар, где завершается ремонт. Заведение пока формально не открыто: у него нет ни вывески, ни обозначений на двери, но случайные покупатели уже заходят и могут тут что-нибудь приобрести.



Пока в Grand Cru работает только магазин Фото: Стас Соколов / НГС

Создатели Grand Cru представились корреспонденту НГС как Гордон и Антон — это «временные псевдонимы», которые они используют для этого проекта. Свои настоящие имена они называть отказались, объяснив это желанием «сохранить приватность личной жизни». По словам Гордона, это не первый их проект такого рода — восемь винотек под разными названиями работают в Москве и Санкт-Петербурге.

Новосибирский проект будет работать в двух форматах: как магазин и винный бар, но своей кухни в заведении не планируется. Grand Cru будет предлагать только закуски (сыры, мясные деликатесы и т.д.). В Новосибирске по такой схеме уже работает In Vino. В Grand Cru, впрочем, помимо мероприятий, связанных с вином, планируется проводить концерты живой музыки.

В винотеке обещают несколько тысяч наименований напитков Фото: Стас Соколов / НГС

«Бар будет оформлен в стиле киберпанк 80-х годов. Нам нравится музыка этого времени. У него будет дополнительный отдельный вход со двора для тех, кто не хочет афишировать своё посещение этого места», — пояснил Гордон.

Из уже присутствующих элементов декора, которые бросаются в глаза, можно отметить торчащие из потолка бочки и «золотую» ванну, в которую посетители могут лечь и сфотографироваться.



«Вообще, это подарок. Его сможет забрать любой, кто купит сразу 100 бутылок шампанского Moёt&Chandon ("Моэт и Шандон". — Прим. ред.)», — пообещал Гордон.



Потолок украшен дубовыми бочками Фото: Стас Соколов / НГС

Полностью работать заведение должно начать к 8 июля, когда здесь намечено первое мероприятие — дегустация так называемых органических и биодинамических вин.

Самые дорогие позиции в винотеке на настоящий момент — по 113 и 106 тысяч рублей за бутылку Фото: Стас Соколов / НГС