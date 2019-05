Музыканты из Москвы открыли в Новосибирске винотеку с секретным входом и ванной для шампанского

Новосибирский проект будет работать в двух форматах: как магазин и винный бар, но своей кухни в заведении не планируется. Grand Cru будет предлагать только закуски (сыры, мясные деликатесы и т.д.). В Новосибирске по такой схеме уже работает In Vino. В Grand Cru, впрочем, помимо мероприятий, связанных с вином, планируется проводить концерты живой музыки.

По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работают 10 заведений, которые обозначают свой формат как винные бары. В 10-минутной шаговой доступности от Grand Cru сегодня находятся Le Pin, Ruby Aperitifs and Wines, винотека In Vino и Pardon my French.