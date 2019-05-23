Богачи с мандатами: топ-3 состоятельных новосибирских депутатов и их жён

А в тройке самых бедных депутатов оказались три байкера — одна из них не заработала ни рубля

Больше всех заработал депутат от партии «Единая Россия»





Сегодня власти Новосибирска опубликовали сведения о доходах депутатов горсовета и их жён за 2018 год — НГС публикует информацию о тройке самых богатых и бедных из них.





В этом году первым по доходам стал единоросс, заместитель председателя комиссии по наказам избирателей, член комиссии по градостроительству Кирилл Покровский.





За прошедший год его доход вырос почти в четыре раза — он заработал 75,5 миллиона рублей.





В распоряжении у депутата жилой дом площадью 389 кв. м, три земельных участка, дача, а также автомобиль Range Rover и гидроцикл RXP.





На втором месте оказался коммунист Сергей Кальченко — он получил 67,8 миллиона рублей. В 2017 году он задекларировал доход в 48,5 миллиона рублей. В собственности депутата — квартира площадью 167,1 кв. м, автомобиль Range Rover Velar, три нежилых помещения и одно нежилое здание площадью 2778 кв. м.





Замыкает тройку самых богатых депутатов Алексей Джулай. Его доходы упали почти в два раза по сравнению с предыдущим годом — он заработал всего 18,6 миллиона рублей. В распоряжении Джулая 81 земельный участок, две квартиры по 124 кв. м., жилой дом и здание. Кроме того, он владеет моторной лодкой и двумя автомобилями — Mitsubishi Lancer и КАМАЗом.





В свою очередь, некоторые жёны депутатов задекларировали доход значительно превышающий заработок мужей. Так, самой богатой оказалась супруга Вячеслава Илюхина — она заработала 95,5 миллиона рублей. Она владеет двумя квартирами 56,6 кв. м и 32,9 кв. м, двумя нежилыми помещениями и земельным участком, а также автомобилем Nissan Infiniti QX56 и снегоходом LYNX 69YETI.





В прошлом году супруга Илюхина также была самой богатой среди жён депутатов — она заработала 50,8 миллиона рублей.





Второй по заработку стала жена зампредседателя Совета депутатов Евгения Яковенко, получив за 2018 год 38,8 миллиона рублей. В её распоряжении 14 земельных участков и BMW X5.





Последней среди самых богатых жён оказалась супруга Игоря Кудина. Её доход составил 19,4 миллиона рублей. Жена Кудина владеет двумя земельными участками, жилым домом площадью 664 кв. м и автомобилем Lexus LX570.





Среди депутатов оказался только один, кто за прошлый год не получил ни рубля, — это Наталья Пинус. Она также декларировала нулевой доход и в прошлом году. Она владеет долей квартиры площадью 129,7 кв. м, а также Toyota Land Cruiser Prado и мотоциклом Honda Africa.





На втором месте среди депутатов с самым низким заработком — Евгений Панфёров, получивший всего 137 тысяч рублей. У него нет никакой недвижимости во владении и лишь одна квартира площадью 59 кв. м, находящаяся в пользовании. Также депутат внёс в декларацию о доходах два мотоциклах — Honda Steed 400 и Lifan LF 200GY-5 и автомобиль Infiniti FX37.





Возглавляет тройку самых бедных депутатов Дмитрий Колпаков, заработавший 178 тысяч рублей. Он совместно с супругой владеет квартирой площадью 74 кв. м. Помимо этого, депутат внёс в декларацию мотоцикл Kawasaki EX650 Ninja и автомобиль Range Rover Vogue.





В прошлом году НГС сообщал о пятёрке самых богатых депутатов горсовета — по сравнению с 2017 годом, в 2018 году доходы депутатов значительно выросли.





Неделю назад о своих доходах отчитались и депутаты Законодательного собрания Новосибирской области — самым богатым среди них стал совладелец холдинга «Сибирский Гигант».