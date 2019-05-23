Лечить-то кто будет: прокуратура пришла в больницу и не нашла там нужных врачей

Она наказала больнице всё исправить

Больнице не хватает терапевтов, неврологов и медсестёр, заключила прокуратура
Больнице не хватает терапевтов, неврологов и медсестёр, заключила прокуратура


На этой неделе городская прокуратура пришла с проверкой в больницу № 25 в Калининском районе Новосибирска и заметила нехватку врачей и неправильные условия хранения лекарств.


Проверка в больнице была плановой, сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Новосибирска Марина Ящук. Выяснилось, что в учреждении сильно не хватает кадров.


«Установлено, что медицинское учреждение укомплектовано врачами на 71% и медицинским персоналом — 68%. Имеется дефицит кадров по специальностям: кардиология, неврология, терапия, лор, операционная медицинская сестра, рентген-лаборант», — рассказала помощник прокурора об итогах проверки.


Она отметила, что больница не представила документов, которые бы показали, что руководство ведёт работу с новыми кадрами (есть только вакансии на сайте областной службы занятости). 


Дефицит кадров, по мнению прокуратуры, сказывается на качестве медицинской помощи и «ущемляет права и законные интересы граждан».


Также проверяющие обнаружили нарушения с хранением лекарств и с закупками товаров. В итоге прокуратура внесла представления больнице, где потребовала принять «конкретные меры» и устранить все недочёты.


В самой больнице отказались оперативно прокомментировать, в чём причина нарушений, сославшись на то, что главный врач находится в командировке.


О дефиците кадров говорят и в министерстве здравоохранения — не хватает прежде всего врачей в поликлиниках. При этом, по информации властей, зарплаты у медиков довольно хорошие. Но многие врачи не соглашаются с официальными данными о средней зарплате — они откровенно рассказали НГС, какие у них заработки на самом деле и из-за чего увольняются их коллеги.

Прочтений: 2071

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено