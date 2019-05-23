Лечить-то кто будет: прокуратура пришла в больницу и не нашла там нужных врачей

Больнице не хватает терапевтов, неврологов и медсестёр, заключила прокуратура





На этой неделе городская прокуратура пришла с проверкой в больницу № 25 в Калининском районе Новосибирска и заметила нехватку врачей и неправильные условия хранения лекарств.







Проверка в больнице была плановой, сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Новосибирска Марина Ящук. Выяснилось, что в учреждении сильно не хватает кадров.







«Установлено, что медицинское учреждение укомплектовано врачами на 71% и медицинским персоналом — 68%. Имеется дефицит кадров по специальностям: кардиология, неврология, терапия, лор, операционная медицинская сестра, рентген-лаборант», — рассказала помощник прокурора об итогах проверки.







Она отметила, что больница не представила документов, которые бы показали, что руководство ведёт работу с новыми кадрами (есть только вакансии на сайте областной службы занятости).





Дефицит кадров, по мнению прокуратуры, сказывается на качестве медицинской помощи и «ущемляет права и законные интересы граждан».







Также проверяющие обнаружили нарушения с хранением лекарств и с закупками товаров. В итоге прокуратура внесла представления больнице, где потребовала принять «конкретные меры» и устранить все недочёты.







В самой больнице отказались оперативно прокомментировать, в чём причина нарушений, сославшись на то, что главный врач находится в командировке.







О дефиците кадров говорят и в министерстве здравоохранения — не хватает прежде всего врачей в поликлиниках. При этом, по информации властей, зарплаты у медиков довольно хорошие. Но многие врачи не соглашаются с официальными данными о средней зарплате — они откровенно рассказали НГС, какие у них заработки на самом деле и из-за чего увольняются их коллеги.

