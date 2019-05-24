10-летняя спортсменка получила два перелома в батутном центре

Мама обратилась в полицию и хочет подать в суд

10-летняя Александра занимается прыжками на батуте и должна была ехать на соревнования 
10-летняя Александра занимается прыжками на батуте и должна была ехать на соревнования 


10-летняя девочка сломала руку в новосибирском батутном центре Coober — его руководство не видит своей вины, а мама девочки обратилась в полицию.


Инцидент произошёл 27 апреля в батутном центре Coober на улице Кирова. «Я привезла дочь вместе с подругой, оплатила полуторачасовое занятие, которое подразумевает инструктора, — рассказала мама пострадавшей Ольга Гарон. — Полчаса я просидела, вышла на улицу, минут через 20–30 мне перезвонили и сказали, что у ребёнка травма».


По её словам, девочку увезли на скорой в детскую больницу № 3 на Красном проспекте, где она пролежала несколько дней. У ребёнка диагностировали открытый перелом со смещением двух костей предплечья. 


«За то время, пока мы были в больнице, никто из организаторов этого развлекательного комплекса ни разу не позвонил, не поинтересовался, — возмутилась Гарон. — Мне звонили из полиции, предлагали написать заявление буквально на следующий день, но ребёнок был несамостоятельный, её невозможно было оставить, так как она даже не могла сама сходить в туалет».


После падения в спортивном центре девочка несколько дней лежала в больнице
После падения в спортивном центре девочка несколько дней лежала в больнице


В полицию Гарон обратилась через 10 дней после того, как дочь получила травму. «Потом я пообщалась с этими ребятами, организаторами из Coober. Они считают, что делают добрые дела, ни в чём не виноваты, что никакой их вины нет, — рассказала мама девочки. — Мне предложили посмотреть видео того, что случилось, но по этому видео ничего оценить нельзя: где-то видно ребёнка, где-то не видно». 


По словам Ольги Гарон, ребёнку вовремя не подкинули мат, и если бы тренер успел это вовремя сделать, девочка не получила бы травм.


Владелец спортивного центра Coober Никита Слесаренко рассказал НГС, что Ольга Гарон просит у них компенсацию в размере полумиллиона рублей, хотя письменно пока претензию не оформляла. 


Он подчеркнул, что перед тем, как ребёнок идёт на батут, родители подписывают документ, в котором объясняются все риски занятия этим видом спорта и техника безопасности. Также родители подтверждают, что получили информацию о возможных травмах во время тренировки и что у детей нет медицинских противопоказаний. 


«Девочка — спортсмен, она занимается на "Спартаке", в федерации по прыжкам на батутах, — отметил Слесаренко. — Они ходят к нам прыгать иногда. Им там не разрешают прыгать в своё удовольствие, они только программу прыгают». 


По словам Никиты Слесаренко, во время прыжка девочка хотела сделать сальто, но передумала, поэтому неудачно приземлилась на руки. 


Корреспондент НГС отправила запрос в Главное управление МВД России по Новосибирской области с просьбой рассказать о результатах проверки инцидента в спортивном центре. Ответ на запрос на момент публикации ещё не поступил. Мама девочки Ольга Гарон добавила, что планирует подать заявление в суд. 


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