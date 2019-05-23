Глава областного управления МВД и его замы раскрыли миллионные доходы

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Начальник управления Юрий Стерликов за год разбогател в 2,5 раза
За год Юрий Стерликов избавился от дорогого внедорожника
Начальник Главного управления МВД России по Новосибирской области Юрий Стерликов и его заместители отчитались о своих доходах за 2018 год: в декларациях указаны миллионные заработки и дорогие машины.
Сведения о доходах появились сегодня, 23 мая, на сайте Министерства внутренних дел России.
Как следует из опубликованных документов, за прошлый год Юрий Стерликов заработал 7,1 миллиона рублей. По сравнению с 2017 годом его доход вырос в два с половиной раза.
Юрию Стерликову по-прежнему принадлежат квартира площадью 118,3 кв. м, земельный участок площадью 21 кв. м и гараж площадью 18,8 квадрата. При этом из списка собственности за год исчезла Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска. В пользовании у начальника управления — квартира площадью 140,6 кв. м.
Жена Стерликова получила доход в размере 1,6 миллиона рублей — это примерно на 200 тысяч больше, чем год назад. Ей принадлежат два земельных участка, гараж и квартира площадью 82 кв. м.
Замначальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин задекларировал доход в размере 1,98 миллиона рублей. По сравнению с 2017 годом заработок полицейского увеличился примерно на 400 тысяч. За год Травин обзавёлся гаражом, также он по-прежнему владеет квартирой площадью 70,4 кв. м, участком земли площадью 506 квадратов и «Тойотой Камри» 2008 года выпуска. В пользовании у полицейского — квартира, дача и земельный участок.
Супруга Травина, как и год назад, получила доход в размере 19 тысяч рублей, также у неё есть доля земельного участка.
Ещё один заместитель Стерликова — начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Неупокоев заработал в прошлом году 2,39 миллиона рублей. Таким образом, его доход за год вырос практически на миллион. В собственности у полицейского небольшая доля земельного участка площадью 100 тысяч квадратов и гараж, а в пользовании — не две, как годом ранее, а уже три квартиры площадью от 35,7 до 112,4 кв. м.
Жена Неупокоева задекларировала годовой доход в размере 750 тысяч рублей, то есть несколько меньше, чем в 2017 году. При этом у неё в собственности остался Toyota RAV4 2013 года выпуска.
Начальник полиции Новосибирской области Николай Турбовец в 2018 году получил доход в размере 1,84 миллиона рублей, это немногим больше его прежнего заработка. Никакой недвижимости у Турбовца нет, зато есть Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска. В пользовании у полицейского — по-прежнему две квартиры площадью 76,6 и 65 кв. м.
Супруга Турбовца заработала 994 тысячи рублей, тогда как годом ранее у неё вообще не было никакого дохода. При этом за год жена полицейского сменила машину — вместо Nissan Qashqai 2014 года выпуска у неё теперь Nissan Murano 2018 года. Также ей по-прежнему принадлежит квартира площадью 65 кв. м.
На прошлой неделе свои доходы за 2018 год также раскрыли мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова
Ну зачем так откровенно народ злить, надо придворным брать пример со своего царя. У того все скромно: ГАЗ 21, прицеп Скиф и квартирка 70 с чем то метров. И фсё!
Хороший, уверенны рост средних доходов показывают представители органов власти и силовых структур: налицо признаки окончания стагнации экономики России и рывок вперёд - к "светлому будущему".
И вам того-же, дорогие сограждане!