Глава областного управления МВД и его замы раскрыли миллионные доходы

Начальник Главного управления МВД России по Новосибирской области Юрий Стерликов и его заместители отчитались о своих доходах за 2018 год: в декларациях указаны миллионные заработки и дорогие машины.

Сведения о доходах появились сегодня, 23 мая, на сайте Министерства внутренних дел России. Как следует из опубликованных документов, за прошлый год Юрий Стерликов заработал 7,1 миллиона рублей. По сравнению с 2017 годом его доход вырос в два с половиной раза.

Юрию Стерликову по-прежнему принадлежат квартира площадью 118,3 кв. м, земельный участок площадью 21 кв. м и гараж площадью 18,8 квадрата. При этом из списка собственности за год исчезла Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска. В пользовании у начальника управления — квартира площадью 140,6 кв. м.



Жена Стерликова получила доход в размере 1,6 миллиона рублей — это примерно на 200 тысяч больше, чем год назад. Ей принадлежат два земельных участка, гараж и квартира площадью 82 кв. м. Замначальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин задекларировал доход в размере 1,98 миллиона рублей. По сравнению с 2017 годом заработок полицейского увеличился примерно на 400 тысяч. За год Травин обзавёлся гаражом, также он по-прежнему владеет квартирой площадью 70,4 кв. м, участком земли площадью 506 квадратов и «Тойотой Камри» 2008 года выпуска. В пользовании у полицейского — квартира, дача и земельный участок.

Супруга Травина, как и год назад, получила доход в размере 19 тысяч рублей, также у неё есть доля земельного участка. Ещё один заместитель Стерликова — начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Неупокоев заработал в прошлом году 2,39 миллиона рублей. Таким образом, его доход за год вырос практически на миллион. В собственности у полицейского небольшая доля земельного участка площадью 100 тысяч квадратов и гараж, а в пользовании — не две, как годом ранее, а уже три квартиры площадью от 35,7 до 112,4 кв. м.

