Видео: дети устроили игры на крыше 16-этажки в Кировском районе

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Жители соседних домов видят подростков на вершине долгостроя почти каждый день
Дети не только играют, но и бросают с высотки мусор
Недостроенный дом на улице Зорге стал площадкой для детских игр: жители соседних домов каждый день слышат и видят, как подростки бегают на 16-м и 17-м этажах здания.
«Дети бесятся регулярно, почти каждый день. У них там игры свои. <…> В тот день, когда я снимал, их было человек восемь, наверное. Они играли в догоняшки по этажам, выбегали на балконы недостроенные, там друг друга чекали», — рассказал корреспонденту НГС житель Кировского района Артур.
Он живет на девятом этаже напротив недостроенного дома и снял игры детей из окна своей квартиры.
«Там какая-то будка стоит. Но, наверное, получается, не охраняется. Стройку забросили, увезли краны. Если год назад тут еще несколько строителей работало, то потом всё увезли. Туда заходит кто хочет, просто перелезая забор, видимо», — добавляет очевидец.
Артур рассказал, что дети перелезают через забор прямо рядом с будкой.
«Я подумал, что родителям это может быть важно. Бывают же случаи, когда дети насмерть убиваются. <…> Если здесь кто-то упадет, то это смертельный исход. Я решил, что не помешает еще раз напомнить родителям детей о том, чтобы они были внимательны к таким ситуациям», — объяснил Артур, зачем снял видео.
В полицию с заявлением он не обращался.
«Пока не будет заявления, никто проверки никакие не будет проводить. <…> Строители безопасность должны обеспечить», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.
Дети забираются на крыши не только недостроенных домов, но и жилых. Подростки гуляли по крыше дома на Каменской в центре города — тогда на место выезжала полиция.
Александра Бруня
Фото и видео предоставлены читателем НГС