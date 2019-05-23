Видео: дети устроили игры на крыше 16-этажки в Кировском районе

Дети не только играют, но и бросают с высотки мусор

Недостроенный дом на улице Зорге стал площадкой для детских игр: жители соседних домов каждый день слышат и видят, как подростки бегают на 16-м и 17-м этажах здания.

«Дети бесятся регулярно, почти каждый день. У них там игры свои. <…> В тот день, когда я снимал, их было человек восемь, наверное. Они играли в догоняшки по этажам, выбегали на балконы недостроенные, там друг друга чекали», — рассказал корреспонденту НГС житель Кировского района Артур.



Он живет на девятом этаже напротив недостроенного дома и снял игры детей из окна своей квартиры.



«Там какая-то будка стоит. Но, наверное, получается, не охраняется. Стройку забросили, увезли краны. Если год назад тут еще несколько строителей работало, то потом всё увезли. Туда заходит кто хочет, просто перелезая забор, видимо», — добавляет очевидец.

Артур рассказал, что дети перелезают через забор прямо рядом с будкой.

Местные жители говорят, что давно не видели охраны на территории стройки Фото: предоставлено читателем Артуром