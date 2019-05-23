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Дело о шприце с лидокаином: оправданного Верховным судом Александра Филиппова снова привели в суд

Процесс начался в Ленинском районном суде

Александр Филиппов на выходе из колонии со своей мамой и супругой
Александр Филиппов на выходе из колонии со своей мамой и супругой

Александра Филиппова, который отсидел почти два года в тюрьме за убийство брата и вышел на свободу 24 апреля по решению Верховного суда, начали судить снова.


«Заново началось судебное разбирательство. Огласили обвинительное заключение… Дело прокурору не вернули, соответственно, решение будет принимать судья. Но для того, чтобы его принять, надо все материалы дела исследовать. Назначили ещё несколько судебных заседаний», — рассказала НГС адвокат Филиппова Ольга Ковалёва.


По словам Ковалёвой, это обычная процедура, которую суд первой инстанции обязан пройти после отмены приговора Верховным судом, а после и новосибирским областным. Судебные заседания по делу Филиппова в Ленинском районном суде расписали до середины июня.


24 апреля 2019 года Новосибирский областной суд отменил приговор Александру Филиппову, осуждённому по делу о шприце с лидокаином. Об этом громком и запутанном деле, в котором сначала молодого человека оправдали, потом осудили, а после решением Верховного суда отменили в отношении него обвинительный приговор, несколько раз рассказывал НГС, а на федеральных телеканалах вышло три передачи. Александра Филиппова, осужденного почти на девять лет якобы за убийство брата, выпустили из колонии № 18 на свободу под подписку о невыезде. 


24 апреля корреспондент НГС пообщался с Александром Филипповым сразу после его выхода за ворота колонии

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