К Новосибирску приближается 25-градусная жара

Согласно прогнозу с сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём ветер в Новосибирске будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, а воздух прогреется до +18…+20 градусов.

В конце уходящей недели, с 24 по 26 мая, в регионе сохранится неустойчивая погода, сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Новосибирские синоптики обнародовали прогноз на ближайшие трое суток: в субботу температура в городе повысится до +25 градусов, но уже на следующий день могут пролиться грозовые дожди.

Как пояснил Ренад Ягудин, дневное повышение температуры в регионе связано с юго-западными потоками в атмосфере — в Новосибирскую область будут поступать тёплые воздушные массы из районов Казахстана.



В субботу, 25 мая, станет ещё теплее. «Температура повысится ночью до +7...+12 , а днём до +20…+25 градусов», — пояснили в Гидрометцентре.



При этом, по данным сайта Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске порывы ветра местами могут достигать 18 метров в секунду. Дожди в ближайшие двое суток в городе маловероятны, отметил Ренад Ягудин.

«Осадки могут возобновиться 26 [мая]. Здесь мы ожидаем вновь снижения с северо-запада холодного атмосферного фронта. Это будет опять сопровождаться дождями, грозами, и не исключён [по области] град с порывистым ветром. И мы ждем похолодания. <…> В городе [температура] тоже понизится: ночью ещё будет где-то около +8…+10 градусов, а днём не выше +14 градусов», — добавил Ренад Ягудин.



До календарного лета остаётся всего лишь неделя. Недавно в Новосибирск вернулись стрижи и кукушки, в лесах начался грибной сезон, а фотограф НГС сделал очень нежные фотографии распускающихся цветов на улицах города — ими хочется любоваться и поставить себе на заставку смартфона.