Новосибирец побывал в огромном кратере от кометы

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Сотрудник Большого новосибирского планетария вернулся из экспедиции в казахстанскую пустыню
Из-за удара кометы на поверхность вышли породы
Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров вернулся из экспедиции к кратеру Жаманшин, который образовался 5 тысяч лет назад из-за падения кометы на территорию современного Казахстана.
«Кратер диаметром 15 километров, глубиной около километра, он находится в песчано-каменистой пустыне», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Никифоров.
Главная гипотеза образования кратера — это падение кометы, уточнил Никифоров.
Также есть версии, что это было падение метеорита или астероида.
Экспедиция в Жаманшин проходила под эгидой Русского географического общества, организована была омским планетарием и учёными из Санкт-Петербурга, к ним присоединились и сотрудники Большого новосибирского планетария. Директор омского планетария Владимир Крупко организовывает такие экспедиции уже несколько лет.
Сам кратер в 1976 году изучали геологи и известные учёные, в том числе Павел Флоренский (внук известного священника и учёного Павла Флоренского), который сейчас живёт в Санкт-Петербурге. Он поддерживает версию, что кратер образовался от кометного удара.
Были версии, что на этом месте был древний вулкан. Но Флоренский нашёл на месте лешательерит — вспенившийся кварц, который плавится при температуре свыше 700 градусов.
«Это на Земле невозможно сделать, в земных условиях, только в результате падения космического тела. Такая энергия выделяется в виде 1000 бомб, сброшенных на Хиросиму, — примерно так», — оценил Андрей Никифоров.
Сейчас Флоренскому 83 года, и он в таком возрасте снова посетил кратер, отметил Никифоров.
Экспедиция была научно-поисковой. При этом учёные из Санкт-Петербурга и Сибири проводили исследования в разных частях кратера. Палаточные лагеря постоянно перемещались по кратеру, проводя по несколько дней на разных участках.
«Периодически что-то под ногами попадается и что-то можно найти новое, например трёхвалентный титан. Это титан, который в природе на Земле встречается, но его очень мало. А здесь титан, возможно, космической природы происхождения», — рассказывает учёный.
Возможно, титан был здесь и до падения космического тела, но после падения приобрел новое свойство — стал трёхвалентным. В первых экспедициях здесь находили большие фрагменты трёхвалентного титана — они похожи на стекло голубого цвета. Сейчас тут можно найти кусочки металла меньших размеров — в этот раз их нашли сотрудники омского и новосибирского планетариев.
Андрей Никифоров был в кратере с 30 апреля по 10 мая.
«За весь этот период времени удалось для себя, в первую очередь, сделать открытие, так как я уже четвёртый раз попадаю в это место. Только на четвёртый раз я сумел увидеть кратер. <…> Первый раз я был в 2010 году, девять лет назад. Только сейчас я смог очертание вала кратера увидеть. Это такое ощущение лунного пейзажа», — рассказал Никифоров.
В кратере можно найти очень много тектитов, которые называют «слёзами кометы», — фрагменты, похожие на стекло. В них присутствует 18 элементов таблицы Менделеева
«Комета взорвалась, и в воздухе сконденсировало и кометное вещество, и земное вещество. От удара земное вещество поднялось, часть улетела в космос, а часть в воздухе осталось и перемешалось [с космическим веществом]», — пояснил Никифоров процесс появления тектитов. Другие тектиты, которые прежде находили на Земле, отличались по составу.
Также из-за сильного удара космического тела плита палеозоя перевернулась, поэтому породы этого периода здесь выходят наружу. Миллион лет назад здесь было море.
«Есть в кратере места выходов пород фосфоритового горизонта. Фосфоритовый горизонт — это такой небольшой овал, он идёт периметром по кратеру белой вытянутой полосой. На этой полосе можно найти зубы древних акул, устриц, кораллы, всевозможные раковины такого древнего моря», — говорит Никифоров.
Ещё одна аномалия в кратере — яшмовая глыба, которая вышла на поверхность.
«Экспедиция несёт долю научной информации, но она поисковая. Каждый ищет для себя в этой экспедиции что-то важное — и находит. Для науки — это изучение титановых стёкол, загадка их, появление в кратере, почему трёхвалентный титан, и природа тектитов. Эти тектиты уникальны тем, что они впервые найдены в кометном кратере. <…> Самая главная задача всех экспедиций — убедить мировое сообщество в том, что кометы на землю падали, как астероид и метеориты».
Место падения уникально для исследований тем, что оно случилось в пустыне, а не в болотистой местности или воде, где кратеры тонут.
Небесные тела падали и на территории Новосибирской области: в начале 1990-х годов метеорит из железа нашли в Маслянинском районе.
Елена Громкова
Фото участников экспедиции Александра Вехтера, Павла Флоренского, Владимира Крупко, Никиты Голубева,
Я бы очень хотел увидеть как комета хотя бы 10 км упадёт на кремль в час пик желательно
Прикольно было бы посмотреть, как комета диаметром 15 км врезается в землю. Мы, Новосибирцы, очень ждем этого