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usd 64.42
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Дороги и транспорт

Обесточенный троллейбус устроил пробку на площади Калинина

Из-за обрыва проводов на линии встали троллейбусы

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«Рога» оторвались у троллейбуса № 13

Фото: Анна Золотова 

Сегодня, 23 мая, на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска у троллейбуса № 13 оборвались провода — на месте аварии образовалась пробка. 

Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Анна Золотова. По её словам, на месте работают аварийные службы. 

Анна Золотова рассказала, что один из троллейбусов аварийная служба довезла до «Ройял Парка»

«Все троллейбусы стоят. Аварийка приехала, и на наших глазах провода упали. Провода лежат через всю площадь, машины по ним едут», — рассказала Анна Золотова. 

По данным карты с официального сайта ЦУГАЭТ, авария повлияла на работу 5 троллейбусов — все они остановились на кольце. 

В пробку встали и автомобилисты

Фото: 2gis.ru

Месяц назад на улице Богдана Хмельницкого, 31 штанга токоприёмника троллейбуса сорвалась с контактной сети и пробила окна автобуса — одну из его пассажирок увезли на скорой с ушибом плеча.

Анастасия Нефёдова 
Фото и видео Анны Золотовой, скриншот 2gis.ru

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Анастасия Нефёдова

ТЕГИ

Троллейбусплощадь Калининаобрыв проводов у троллейбуса

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КОММЕНТАРИИ (1)

Хитрый лис
23 мая 2019 в 15:48

Тоже мне новость. Троллейбусы ежедневно пробку устраивают, и на Калинина, и в других местах. И обесточеные, и на ходу.