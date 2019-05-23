Обесточенный троллейбус устроил пробку на площади Калинина

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Из-за обрыва проводов на линии встали троллейбусы
«Рога» оторвались у троллейбуса
Сегодня, 23 мая, на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска у троллейбуса
Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Анна Золотова. По её словам, на месте работают аварийные службы.
Анна Золотова рассказала, что один из троллейбусов аварийная служба довезла до «Ройял Парка»
«Все троллейбусы стоят. Аварийка приехала, и на наших глазах провода упали. Провода лежат через всю площадь, машины по ним едут», — рассказала Анна Золотова.
По данным карты с официального сайта ЦУГАЭТ, авария повлияла на работу 5 троллейбусов — все они остановились на кольце.
Месяц назад на улице Богдана Хмельницкого, 31 штанга токоприёмника троллейбуса сорвалась с контактной сети и пробила окна автобуса — одну из его пассажирок увезли на скорой с ушибом плеча.
Анастасия Нефёдова
Фото и видео Анны Золотовой, скриншот 2gis.ru