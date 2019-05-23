На станции «Площадь Ленина» поставили новые рамки для проверки пассажиров

Пять металлодетекторов стоят на обоих входах в вестибюль станции

Две рамки поставили со стороны Вокзальной магистрали





На станции «Площадь Ленина» в новосибирском метрополитене поставили новые рамки, через которые проходят пассажиры, — предполагается, что они не будут создавать очередь.







Как рассказали в пресс-службе новосибирского метрополитена, на станции поставили пять новых рамок-детекторов: три со стороны краеведческого музея и две со стороны Вокзальной магистрали.





Три рамки — со стороны краеведческого музея





Это вторая станция, где обновили рамки-металлодетекторы. В апреле рамки поставили на станции «Площадь Маркса». Пропускная способность металлодетектора — 60 человек в минуту, срок службы —10 лет, сообщали ранее в пресс-службе новосибирского метрополитена. В феврале метрополитен закупил 15 рамок для двух станций. Их начальная стоимость достигала 4,2 миллиона рублей.

