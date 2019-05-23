Сильный град накрыл Новосибирск плотным белым покровом

Очевидцы попали под град на левом берегу города

Выпавший град застал жителей города на левом берегу





Сегодня, 23 мая, в Ленинском и Кировском районах Новосибирска выпал сильный град — местами он полностью укрыл землю.





Один из читателей застал град на площади Станиславского.





«Время 14:00. Сильный ливень и град в диаметре 1 см», — написал в редакцию Владимир.





Также очевидцы снимали град, например, на улице Римского-Корсакова.





По словам читателей, град выпал величиной с горох





Видео снято в Кировском районе Новосибирска





Град на улице Римского-Корсакова





Град побил цветущие деревья на Римского-Корсакова





Такие фото нам прислали с улицы Немировича-Данченко





Крыши зданий полностью покрыты градом





15 мая в Новосибирске выпали осадки в виде твёрдых крупных снежинок — в городе прошёл быстрый снегопад из снежной крупы.

