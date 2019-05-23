Сильный град накрыл Новосибирск плотным белым покровом

Очевидцы попали под град на левом берегу города

Выпавший град застал жителей города на левом берегу 
Выпавший град застал жителей города на левом берегу 


Сегодня, 23 мая, в Ленинском и Кировском районах Новосибирска выпал сильный град — местами он полностью укрыл землю. 


Один из читателей застал град на площади Станиславского.


«Время 14:00. Сильный ливень и град в диаметре 1 см», — написал в редакцию Владимир.


Также очевидцы снимали град, например, на улице Римского-Корсакова.


По словам читателей, град выпал величиной с горох
По словам читателей, град выпал величиной с горох


Видео снято в Кировском районе Новосибирска 


Град на улице Римского-Корсакова
Град на улице Римского-Корсакова


Град побил цветущие деревья на Римского-Корсакова 
Град побил цветущие деревья на Римского-Корсакова 


Такие фото нам прислали с улицы Немировича-Данченко 
Такие фото нам прислали с улицы Немировича-Данченко 


Крыши зданий полностью покрыты градом 
Крыши зданий полностью покрыты градом 


15 мая в Новосибирске выпали осадки в виде твёрдых крупных снежинок — в городе прошёл быстрый снегопад из снежной крупы.

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