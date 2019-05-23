Жильцы дома на Кропоткина нашли у себя во дворе павильон с игровыми автоматами

Туда уже наведалась полиция — павильон остался без компьютеров, но работает дальше

В районе дома на улице Кропоткина, 267/1 установили павильон с игровыми автоматами, против которого начали борьбу местные жители





Жители дома по адресу улица Кропоткина, 267/1 в Заельцовском районе Новосибирска начали борьбу против павильона с игровыми автоматами, который без предупреждения поставили у них во дворе.







«Павильон появился в марте. Мы уезжали в отпуск… Как сейчас помню: в конце февраля стояла металлическая площадка, и мы ещё <…> подумали, что там овощи будут продаваться. Вернулись в 20-х числах [марта], а там уже всё играло фонариками», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома на Кропоткина, 267/1 Евгения.







Павильон стоит на выезде с парковки жилого дома и перекрывает водителям обзор справа





По словам Евгении, после того как павильон начал работать, местные жители столкнулись с рядом проблем: постоянный мусор, который по ночам выкидывали из павильона на газон, и подозрительные посетители игрового зала.







«Пластиковые бутылки с жёлтой жидкостью везде валяются. <…> Но самое главное, что улица вдоль павильона идёт к лицею (на Кропоткина, 265 находится лицей № 200 . — Прим. ред.). Там буквально 200 метров. И дети там ходят постоянно — мимо точно не пройдёшь. <…> А когда выезжаешь с парковки, обзора направо нет. Не видно ни людей, ни автомобилей. Зимой же подъём от дома очень скользкий, и приходится выезжать на скорости. А обзор весь, который был раньше, перекрыт павильоном», — заметила Евгения.







Борьбу с игровыми автоматами жители начали с местного участкового. Но тот объяснил, что эта проблема вне его компетенции, утверждает жительница дома на Кропоткина. По её словам, подобные ответы жители получили из мэрии и правительства Новосибирской области. Местные власти уточнили, что павильон установлен на арендуемой территории — никаких явных нарушений здесь нет. В итоге павильоном с игровыми автоматами заинтересовалась полиция.







После официальных ответов местных властей павильон расписали





На днях из областной полиции на обращение жителей пришёл официальный ответ — документ есть в распоряжении НГС.







«Сотрудниками отделения № 3 экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Новосибирску проведена проверка павильона, в ходе которой изъяты 10 системных блоков и 10 мониторов, использовавшихся при осуществлении незаконной организации и проведении азартных игр. Материал проверки по указанному факту был зарегистрирован <...> и направлен в Заельцовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по НСО для принятия процессуального решения», — сообщил в ответе начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД РФ по Новосибирской области Владимир Вялков.







Однако, как объяснили жители дома корреспонденту НГС, павильон с игровыми автоматами продолжает работать и после полицейской проверки. Корреспондент НГС отправил запрос в областную полицию — на момент публикации ответ на него ещё не поступил.







Новосибирцы регулярно борются с разными проблемами, которые мешают им спокойно жить. В мае 2108 года НГС рассказал, как жители улицы Аэропорт поймали у себя во дворе в ловушку несколько автолюбителей, кто срезал пробку по придомовым проездам.