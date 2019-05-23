Жильцы дома на Кропоткина нашли у себя во дворе павильон с игровыми автоматами

Туда уже наведалась полиция — павильон остался без компьютеров, но работает дальше

В районе дома на улице Кропоткина, 267/1 установили павильон с игровыми автоматами, против которого начали борьбу местные жители
В районе дома на улице Кропоткина, 267/1 установили павильон с игровыми автоматами, против которого начали борьбу местные жители


Жители дома по адресу улица Кропоткина, 267/1 в Заельцовском районе Новосибирска начали борьбу против павильона с игровыми автоматами, который без предупреждения поставили у них во дворе.


«Павильон появился в марте. Мы уезжали в отпуск… Как сейчас помню: в конце февраля стояла металлическая площадка, и мы ещё <…> подумали, что там овощи будут продаваться. Вернулись в 20-х числах [марта], а там уже всё играло фонариками», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома на Кропоткина, 267/1 Евгения.


Павильон стоит на выезде с парковки жилого дома и перекрывает водителям обзор справа
Павильон стоит на выезде с парковки жилого дома и перекрывает водителям обзор справа


По словам Евгении, после того как павильон начал работать, местные жители столкнулись с рядом проблем: постоянный мусор, который по ночам выкидывали из павильона на газон, и подозрительные посетители игрового зала.


«Пластиковые бутылки с жёлтой жидкостью везде валяются. <…> Но самое главное, что улица вдоль павильона идёт к лицею (на Кропоткина, 265 находится лицей № 200. — Прим. ред.). Там буквально 200 метров. И дети там ходят постоянно — мимо точно не пройдёшь. <…> А когда выезжаешь с парковки, обзора направо нет. Не видно ни людей, ни автомобилей. Зимой же подъём от дома очень скользкий, и приходится выезжать на скорости. А обзор весь, который был раньше, перекрыт павильоном», — заметила Евгения.


Борьбу с игровыми автоматами жители начали с местного участкового. Но тот объяснил, что эта проблема вне его компетенции, утверждает жительница дома на Кропоткина. По её словам, подобные ответы жители получили из мэрии и правительства Новосибирской области. Местные власти уточнили, что павильон установлен на арендуемой территории — никаких явных нарушений здесь нет. В итоге павильоном с игровыми автоматами заинтересовалась полиция.


После официальных ответов местных властей павильон расписали
После официальных ответов местных властей павильон расписали


На днях из областной полиции на обращение жителей пришёл официальный ответ — документ есть в распоряжении НГС.


«Сотрудниками отделения № 3 экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Новосибирску проведена проверка павильона, в ходе которой изъяты 10 системных блоков и 10 мониторов, использовавшихся при осуществлении незаконной организации и проведении азартных игр. Материал проверки по указанному факту был зарегистрирован <...> и направлен в Заельцовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по НСО для принятия процессуального решения», — сообщил в ответе начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД РФ по Новосибирской области Владимир Вялков.


Однако, как объяснили жители дома корреспонденту НГС, павильон с игровыми автоматами продолжает работать и после полицейской проверки. Корреспондент НГС отправил запрос в областную полицию — на момент публикации ответ на него ещё не поступил.


Новосибирцы регулярно борются с разными проблемами, которые мешают им спокойно жить. В мае 2108 года НГС рассказал, как жители улицы Аэропорт поймали у себя во дворе в ловушку несколько автолюбителей, кто срезал пробку по придомовым проездам. 

Прочтений: 1715

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено