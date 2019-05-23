Жильцы дома на Кропоткина нашли у себя во дворе павильон с игровыми автоматами
Туда уже наведалась полиция — павильон остался без компьютеров, но работает дальше
Жители дома по адресу улица Кропоткина, 267/1 в Заельцовском районе Новосибирска начали борьбу против павильона с игровыми автоматами, который без предупреждения поставили у них во дворе.
«Павильон появился в марте. Мы уезжали в отпуск… Как сейчас помню: в конце февраля стояла металлическая площадка, и мы ещё <…> подумали, что там овощи будут продаваться. Вернулись в 20-х числах [марта], а там уже всё играло фонариками», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома на Кропоткина, 267/1 Евгения.
По словам Евгении, после того как павильон начал работать, местные жители столкнулись с рядом проблем: постоянный мусор, который по ночам выкидывали из павильона на газон, и подозрительные посетители игрового зала.
«Пластиковые бутылки с жёлтой жидкостью везде валяются. <…> Но самое главное, что улица вдоль павильона идёт к лицею (на Кропоткина, 265 находится лицей
Борьбу с игровыми автоматами жители начали с местного участкового. Но тот объяснил, что эта проблема вне его компетенции, утверждает жительница дома на Кропоткина. По её словам, подобные ответы жители получили из мэрии и правительства Новосибирской области. Местные власти уточнили, что павильон установлен на арендуемой территории — никаких явных нарушений здесь нет. В итоге павильоном с игровыми автоматами заинтересовалась полиция.
На днях из областной полиции на обращение жителей пришёл официальный ответ — документ есть в распоряжении НГС.
«Сотрудниками отделения
Однако, как объяснили жители дома корреспонденту НГС, павильон с игровыми автоматами продолжает работать и после полицейской проверки. Корреспондент НГС отправил запрос в областную полицию — на момент публикации ответ на него ещё не поступил.
Новосибирцы регулярно борются с разными проблемами, которые мешают им спокойно жить. В мае 2108 года НГС рассказал, как жители улицы Аэропорт поймали у себя во дворе в ловушку несколько автолюбителей, кто срезал пробку по придомовым проездам.