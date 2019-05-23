Автомобиль Росгвардии провалился в дыру на дороге в центре Новосибирска

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Машина вневедомственной охраны почти не пострадала
Машина провалилась в ливнёвку передним правым колесом
Сегодня днём, 23 мая, в Центральном районе Новосибирска автомобиль Росгвардии провалился колесом в ливнёвку — во время наезда на люк бетонная пробка, установленная на нём, обрушилась.
«Автомобиль ехал мне навстречу и на моих глаза обрушился туда. Там открытого люка не было, на самом деле он был как-то забетонирован.
Непонятно как и зачем. И автомобиль, видимо, в момент наезда, притормозив на этом люке, туда провалился», — рассказал очевидец Михаил.
По его словам, серьёзно автомобиль не пострадал, так как скорость движения была невысокой.
«Мы с остановившимся рядом автомобилем подцепили <...> и достаточно просто вытянули. Благо, что скорость движения низкая была», — сообщил Михаил.
Он уточнил, что раньше не замечал, чтобы дорожники так заделывали ливнёвки. «Я не обращал внимания. У нас много заплаток на дорогах. Если ты увидишь квадратную заплатку на дороге, ты не будешь останавливаться и рассматривать её», — говорит он.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать произошедшее.
В пресс-службе Росгвардии корреспонденту НГС объяснили, что автомобиль возвращался с вызова.
«Они разъезжались со встречным автомобилем, колесо провалилось.
То есть они даже не двигались, <...> уступили дорогу встречному автомобилю, остановились, и в этом время колесо провалилось.
<...> Транспорт без повреждений. Сотрудники продолжили выполнять свою задачу», — уточнили в пресс-службе Росгвардии.
В декабре ведомственный автомобиль повернул через двойную сплошную и попал в аварию — водитель в больнице.
Сегодня дорожники заделали просевший асфальт на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска — раньше машины на этом участке подпрыгивали и царапали днищем асфальт.
Дмитрий Здорников
Фото очевидца