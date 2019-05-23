Автомобиль Росгвардии провалился в дыру на дороге в центре Новосибирска

Сегодня днём, 23 мая, в Центральном районе Новосибирска автомобиль Росгвардии провалился колесом в ливнёвку — во время наезда на люк бетонная пробка, установленная на нём, обрушилась.

«Автомобиль ехал мне навстречу и на моих глаза обрушился туда. Там открытого люка не было, на самом деле он был как-то забетонирован.

Непонятно как и зачем. И автомобиль, видимо, в момент наезда, притормозив на этом люке, туда провалился», — рассказал очевидец Михаил.

По его словам, серьёзно автомобиль не пострадал, так как скорость движения была невысокой.