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usd 64.42
eur 71.84
Дороги и транспорт

Автомобиль Росгвардии провалился в дыру на дороге в центре Новосибирска

Машина вневедомственной охраны почти не пострадала

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Машина провалилась в ливнёвку передним правым колесом

Фото: читатель НГС

Сегодня днём, 23 мая, в Центральном районе Новосибирска автомобиль Росгвардии провалился колесом в ливнёвку — во время наезда на люк бетонная пробка, установленная на нём, обрушилась.

«Автомобиль ехал мне навстречу и на моих глаза обрушился туда. Там открытого люка не было, на самом деле он был как-то забетонирован. 

Непонятно как и зачем. И автомобиль, видимо, в момент наезда, притормозив на этом люке, туда провалился», — рассказал очевидец Михаил.

По его словам, серьёзно автомобиль не пострадал, так как скорость движения была невысокой. 

«Мы с остановившимся рядом автомобилем подцепили <...> и достаточно просто вытянули. Благо, что скорость движения низкая была», — сообщил Михаил.

Очевидец сфотографировал провалившийся бетон

Фото: читатель НГС

Он уточнил, что раньше не замечал, чтобы дорожники так заделывали ливнёвки. «Я не обращал внимания. У нас много заплаток на дорогах. Если ты увидишь квадратную заплатку на дороге, ты не будешь останавливаться и рассматривать её», — говорит он.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать произошедшее.

В пресс-службе Росгвардии корреспонденту НГС объяснили, что автомобиль возвращался с вызова. 

«Они разъезжались со встречным автомобилем, колесо провалилось. 

То есть они даже не двигались, <...> уступили дорогу встречному автомобилю, остановились, и в этом время колесо провалилось. 

<...> Транспорт без повреждений. Сотрудники продолжили выполнять свою задачу», — уточнили в пресс-службе Росгвардии.

В декабре ведомственный автомобиль повернул через двойную сплошную и попал в аварию — водитель в больнице.

Сегодня дорожники заделали просевший асфальт на улице Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска — раньше машины на этом участке подпрыгивали и царапали днищем асфальт. 

Дмитрий Здорников
Фото очевидца

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Дмитрий Здорников

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КОММЕНТАРИИ (30)

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САДОВНИК
23 мая 2019 в 14:56

Ад начал потихоньку затягивать Росгвардию?

Обозреватель
23 мая 2019 в 15:01

Скрепы не выдержали

ЫЫЫ
23 мая 2019 в 14:57

Такими темпами, и земля под ногами гореть начнёт...